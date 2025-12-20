Fantacalcio, 16^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 16^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Genoa-Atalanta)
A: De Ketelaere, Scamacca
B: Carnesecchi, Ederson
C: Samardzic, Pasalic, Bernasconi, Hien, Kolasinac, Zappacosta
D: Musah, Krstovic, Zalewski, Scalvini, Ahanor, Maldini, de Roon
E: Sportiello, Brescianini
CAGLIARI (Cagliari-Pisa)
A: Palestra
B: Esposito Se., Caprile
C: Gaetano, Folorunsho, Rodriguez
D: Borrelli, Deiola, Luperto, Idrissi, MIna, Obert, Zappa, Adopo, Prati
E: Pavoletti, Pintus, Ciocci, Radunovic, Kilicsoy, Rog, Di Pardo
CREMONESE (Lazio-Cremonese)
A:
B:
C: Vardy, Baschirotto, Vandeputte, Bonazzoli
D: Floriani, Silvestri, Barbieri, Vazquez, Audero, Bondo, Bianchetti, Ceccherini, Pezzella, Terracciano, Sanabria, Zerbin
E: Johnsen, Moumbagna
FIORENTINA (Fiorentina- Udinese)
A:
B:
C:
D: Piccoli, Ranieri, Dodò, Gudmudsson, De Gea, Fortini, Kean, Mandragora,
E: Parisi, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Kouadio, Sohm, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Ndour, Pongracic
GENOA (Genoa-Atalanta)
A:
B:
C: Martin
D: Frendrup, Ellertsson, Carboni, Leali, Thorsby, Malinovskyi, Vitinha, Vasquez, Colombo, Ostigard, Norton - Cuffy,
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli, Masini, Ekuban, Ekhator, Otoa, Cornet, Fini
JUVENTUS (Juventus-Roma)
A:
B: Yildiz
C: Di Gregorio, Kalulu, Bremer
D: McKennie, Zhegrova, Locatelli, Openda, David, Kostic, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Cabal
E: Joao Mario, Perin, Adzic, Miretti, Kelly, Rouhi
LAZIO (Lazio-Cremonese)
A:
B: Provedel, Castellanos, Gila
C: Guendouzi, Cancellieri, Romagnoli
D: Vecino, Provstgaard, Pedro, Tavares, , Pellegrini Lu., Cataldi, Noslin, Marusic
E: Patric, Mandas, Belhayane, Lazzari
PISA (Cagliari-Pisa)
A:
B:
C: Tourè
D: Tramoni, Moreo, Leris, Vural, Aebischer, Semper, Piccinini, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Meister, Angori
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti, Denoon, Albiol, Coppola, Esteves
ROMA (Juventus-Roma)
A:
B: Soulè, Svilar
C: Pellegrini Lo. , Konè, Mancini, Cristante, Dybala, Wesley
D: Rensch, El Shaarawy, Ferguson, Bailey, Hermoso, Bailey
E: Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli, Tsimikas, Ghilardi, Baldanzi, Angelino
SASSUOLO (Sassuolo-Torino)
A:
B: Laurientè, Pinamonti
C: Konè I., Doig, Idzes, Muharemovic, Volpato, Matic, Muric, Fadera
D: Vranckx, Candè, Walukiewicz
E: Lipani, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal, Paz
TORINO (Sassuolo-Torino)
A:
B:
C: Adams, Vlasic, Zapata, Simeone
D: Ngonge, Asllani, Maripan, Lazaro, Casadei, Paleari, Nkounkou, Anjorin, Ismajli, Israel, Ilic
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan , Nije, Abhouklal, Gineitis, Biraghi
UDINESE (Fiorentina-Udinese)
A:
B: Zaniolo
C: Ekklenkamp, Davis, Solet
D: Piotrowski, Bertola, Zanoli, Kabasele, Buksa, Okoye, Karlstrom, Kamara, Kristensen
E: Goglichidze, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Bravo, Ehizibue, Lovric