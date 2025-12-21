Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Una miniera d'oro per talenti e prospetti tra presenti e futuro. Abbiamo scelto cinque uomini mercato, cinque giocatori da segnare col cerchio rosso nella Coppa d'Africa che inizia oggi. Quali? Scopritelo insieme a noi.
Tutto nel podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio
È la Ligue 1 il campionato più rappresentato nella Coppa d'Africa che partirà il 21 dicembre. Ben 51 giocatori militano nel massimo campionato francese. Segue la Premier League inglese a quota 32, la Serie A italiana a 20, la Bundesliga tedesca a 18 e LaLiga spagnola a 16. Tra i club più rappresentati spicca il Sunderland, che mette a disposizione addirittura 6 giocatori, ossia: Chemsdine Talbi (Marocco), Habib Diarra (Senegal), Reinildo (Mozambico), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Arthur Masuaku e Noah Sadiki (RD Congo). Seguono Lorient e Paris FC con 5 giocatori a testa. Per quel che riguarda la nostra Serie A è il Lecce che perde più giocatori, ben 3. Ecco tutti i 20 convocati:
Questa la lista completa dei giocatori che hanno lasciato l'Italia:
SERIE A
ATALANTA: Ademola Lookman (Nigeria), Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)
CAGLIARI: Joseph Liteta (Zambia), Zito Luvumbo (Angola)
COMO: Assane Diao (Senegal)
GENOA: Jean Onana (Camerun)
HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria)
LAZIO: Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal)
LECCE: Lassana Coulibaly (Mali), Lameck Banda (Zambia), Kialonda Gaspar (Angola)
PISA: Mbala Nzola (Angola), Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)
ROMA: Neil El Aynaoui (Marocco), Evan Ndicka (Costa d'Avorio)
SASSUOLO: Woyo Coulibaly (Mali)
TORINO: Adam Masina (Marocco), Saul Coco (Guinea Equatoriale)
UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)
