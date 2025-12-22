Roma, Dovbyk ai saluti: l'attaccante piace in Premier, West Ham e Sunderland su di lui

Sembra davvero ai titoli di coda l'avventura di Artem Dovbyk alla Roma. L'attaccante ucraino non ha lasciato il segno nella capitale con una stagione iniziata non sotto i migliori auspici dove ha fatto molta fatica con Gian Piero Gasperini in panchina. La punta infatti è stato impiegato con regolarità giocando diverse partite da titolare ma le reti segnate nelle 14 partite giocate fra campionato ed Europa League sono state soltanto due con altrettanti assist. Troppo poco per guadagnarsi una conferma che non dovrebbe esserci.

Il giocatore infatti potrebbe partire nella prossima finestra di calciomercato con diverse squadre specialmente di Premier League che potrebbero essere interessate. Al momento il 9 giallorosso è ai box per uno stiramento alla coscia che gli ha fatto perdere le ultime cinque partite di campionato e le ultime due della competizione europea ma la sua avventura a Roma sembra essere finita.

Fra le squadre che sono interessate, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il West Ham che nelle prossime ore perderà Fullkrug, nuovo acquisto del Milan. L'altra squadra interessata sarebbe il Sunderland. La dirigenza romanista vorrebbe monetizzare e chiederebbe 22 milioni di euro più bonus, L'idea di uno scambio con Beto con l'Everton, infine, sarebbe più una soluzione di emergenza.