Serie A, la classifica dopo le gare della domenica: sussulto Fiorentina, segnale Atalanta
In attesa del recupero delle gare rinviate per la Supercoppa Italiana, si è concluso il programma della 16esima giornata di Serie A. Pochi stravolgimenti in vetta, con le prime tutte impegnate a Riad, mentre in zona coppe spiccano il successo della Juventus sulla Roma, con i bianconeri che rilanciano la propria candidatura in zona Champions League. Vittoria fondamentale anche per l'Atalanta, attardata in classifica e ora chiamata a una rimonta non banale per rientrare in corsa per le coppe.
In coda arriva la prima vittoria della Fiorentina, che resta ultima ma dà finalmente segni di vita. Pari per il Pisa contro il Cagliari, sconfitta in extremis per il Genoa.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo le gare della domenica
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Atalanta 22*
Sassuolo 21
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14*
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*
* una gara in più
Il programma della 16^ giornata di Serie A:
20/12/2025 Lazio-Cremonese 0-0
20/12/2025 Juventus-Roma 2-1
21/12/2025 Cagliari-Pisa 2-2
21/12/2025 Sassuolo-Torino 0-1
21/12/2025 Fiorentina-Udinese 5-1
21/12/2025 Genoa-Atalanta 0-1
Questi i recuperi delle quattro gare rimandate per la Supercoppa Italiana:
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan
