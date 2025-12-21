Hien nel recupero regala tre punti all'Atalanta: 1-0 a un Genoa in dieci uomini per 90 minuti

Finisce con la gioia dell'Atalanta e la delusione ma anche l'orgoglio del Genoa il match del "Ferraris". La squadra di Raffaele Palladino supera i rossoblù di De Rossi, in dieci per novanta minuti, con una rete nel recupero di Hien.

Le scelte dei mister

Daniele De Rossi cambia in attacco con Colombo che parte dalla panchina. Al suo posto al fianco di Vitinha gioca Ekuban con Ellertsson che vince ancora il ballottaggio con Thorsby per un posto al fianco di Frendrup e Malinovskyi con Norton-Cuffy e Martin esterni. In difesa Ostigard recupera ma non parte dall’inizio: al fianco di Marcandalli e Vasquez e davanti a Leali c’è Otoa. Senza Lookman e Kossounou impegnati in Coppa d'Africa, Palladino si affida a De Roon in difesa al fianco di Hien e Kolasinac a protezione della porta difesa da Carnesecchi. A centrocampo con Ederson gioca Musah mentre gli esterni sono Zappacosta e Bernasconi. In attacco Scamacca è innescato da Maldini e De Ketelaere.

Il Genoa in dieci tiene, l’Atalanta non sfonda

Parte subito forte la squadra di casa con un cross di Martin per Vitinha, il portoghese colpisce di testa ma finisce per impennare la sfera preda di Carnesecchi. Al terzo minuto, sugli sviluppi di un corner per il Grifone, Norton-Cuffy sbaglia tutto e innesca un contropiede di Maldini steso fuori dall’area da Leali. Abisso non può fare altro che estrarre il rosso per il portiere di casa. De Rossi manda quindi in campo Sommariva richiamando in panchina Martin. Al decimo ci prova De Ketelaere ma la sua conclusione viene deviata in corner. Il Grifone attacca nonostante l’inferiorità numerica e con Vasquez, sugli sviluppi di un corner, impegna Carnesecchi. Il Genoa, spinto dal suo pubblico, non molla su nessun pallone con la Dea che prova ad innescare l’azione offensiva senza però riuscire a far valere la sua superiorità numerica. Verso la mezz’ora é ancora la squadra di casa che ci prova con un colpo di testa di Ekuban che schiaccia troppo il pallone mettendo sul fondo. Pochi istanti più tardi é Musah che ruba palla a Malinovskyi e si dirige verso Sommariva ma la sua conclusione termina in gradinata. Sul capovolgimento di fronte é Vitinha che cerca il diagonale ma Carnesecchi neutralizza. Spingono ancora gli ospiti con De Ketelaere che serve a rimorchio Kolasinac ma é provvidenziale la chiusura di Ellertsson.

La decide Hien nel recupero

La seconda frazione di gara si apre con un’occasione gigantesca per la squadra di Daniele De Rossi con Norton-Cuffy che va via sulla destra e serve sul secondo palo Vitinha che, tutto solo e con la porta sguarnita calcia scheggiando il montante. La risposta atalantina arriva con Maldini che da ottima calcia alto sopra la traversa. Ancora Dea avanti alla mezz’ora con De Ketelaere che cerca la conclusione dalla distanza ma il pallone si spegne sul fondo. Grifone ancora ad un passo dal vantaggio su calcio d’angolo con Colombo che colpisce di testa ma Carnesecchi ancora una volta si supera e devia in calcio d’angolo. A quattro dalla fine Zalewski prova la conclusione dalla distanza, Sommariva alza il pallone sopra la traversa. Al 90' ancora Samardzic calcia dalla distanza non benissimo trovando la deviazione in corner provvidenziale di Ellertsson. Nel recupero però ecco il gol di Hien che prende il tempo dello stacco giusto e approfitta di un'uscita sbagliata di Sommariva e realizza una rete che vale tre punti.