Sampdoria, Coucke non convince: il club punta su Radunovic
Nel mercato di gennaio la Sampdoria interverrà anche tra i pali. L’esperienza di Coucke, arrivato tramite algoritmo, è destinata a chiudersi e il club è alla ricerca di un nuovo estremo difensore da affiancare a Ghidotti.
Come riportato da Repubblica, i blucerchiati avrebbero messo nel mirino Boris Radunovic, portiere in uscita dal Cagliari. Sul giocatore, sempre secondo la stessa fonte, c’è anche l’interesse dello Spezia.
La Sampdoria resta quindi attenta all’evoluzione della situazione, pronta a inserirsi per rinforzare il reparto.
