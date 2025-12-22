Atalanta, Musah: "Aspettavo questo momento da un po'. Felice come se fosse il mio debutto"

Al termine del match vinto per 1-0 sul campo del Genoa con la rete di Hien arrivata nei minuti di recupero, il centrocampista dell'Atalanta Yunus Musah ha commentato ai canali ufficiali della società: "Quando soffri così tanto per fare un gol e - ha raccontato l'ex calciatore del Milan oggi in campo dal primo minuto - segni alla fine si vede la gioia di tutti. E' una vittoria meritata".

Si dice che gioca in dieci è penalizzato, poi invece riesce a compattarsi come ha fatto il Genoa.

"In dieci si sono messi dietro belli compatti. Quando una squadra viene a prenderti in avanti si aprono gli spazi, mettendosi dietro è stato difficile trovare spazi. Dovevamo avere pazienza, alla fine siamo stati persistenti e abbiamo trovato il gol".

Hai messo minuti nelle gambe.

"Sono veramente contentissimo. Ho aspettato questo momento da un po'. Ero felice come se fosse stato il mio debutto. Ho dato il massimo e sono contentissimo che abbiamo vinto. Siamo più in alto in classifica".

Quanto è stato importante per te giocare e mettere benzina nelle gambe?

"Importantissimo. Si vede che sono contentissimo ma già da prima della partita, quando sapevo che iniziavo, fino ad ora che abbiamo vinto. Spero di continuare così adesso".