Viviano: "Inter, giuste le critiche a Sommer. Carnesecchi mi piace più di Vicario"
“Se si guarda quest'anno le critiche nei confronti di Yann Sommer sono giuste”. Ai microfoni di Sport Mediaset, lo dice Emiliano Viviano: “Il portiere dell’Inter non ha commesso grandissimi errori, ma non ha fatto prestazioni all'altezza della sua carriera”.
Il rendimento dello svizzero è un tema stagionale, per la squadra nerazzurra: “Quando sei all'Inter e sei un portiere come Sommer, quando non offri prestazioni all’altezza delle aspettative la critica ci sta. Poi è difficile trovare di meglio”.
A proposito della successione, tra i tanti nomi che circolano vi sono quelli di Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario: “Se devo prendere specificatamente le qualità, Carnesecchi mi piace un pochino di più - dice Viviano -. Però Vicario come esperienza è più avanti, e poi sarebbe un'operazione economicamente più facile".
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