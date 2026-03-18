Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Viviano contro Tudor sul caso Kinsky: "Piuttosto mi faccio cacciare via e perdo 15-0"

Viviano contro Tudor sul caso Kinsky: "Piuttosto mi faccio cacciare via e perdo 15-0"TUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
Oggi alle 19:01Serie A
Tommaso Bonan

"Quello che ha fatto Tudor credo vada contro ogni tipo di legge e insegnamento per una persona che fa l'allenatore. Sotto tutti punti di vista, umano e tecnico". Parla così l'ex portiere Emiliano Viviano, ai microfoni di Radio FirenzeViola (guarda il video in calce all'articolo con tutte le dichiarazioni), in merito a quanto accaduto ad Antonin Kinsky. Il giovane portiere del Tottenham (classe 2003) era stato schierato titolare in Champions League contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi, prima di essere sostituito dopo pochi minuti dallo stesso Tudor in seguito a due papere clamorose.

"Ha preso in un momento difficilissimo una decisione quasi incomprensibile - ha continuato Viviano -, ovvero far giocare un ragazzo che fino a quel momento non giocava, in un palco importantissimo, per poi toglierlo dopo un quarto d'ora. Io personalmente, per come sono fatto, piuttosto mi faccio cacciare via e perdo 15-0, ma non mi comporto così col calciatore. Perché rischi veramente di distruggere il futuro di un ragazzo".

Restando in tema portieri, Viviano ha anche parlato della stagione di De Gea, estremo difensore della Fiorentina (sua ex squadra, ndr): "Mi son permesso mesi fa di dire che lo vedevo in calo e mi sono preso una shitstorm da parte dei tifosi della Fiorentina. De Gea è una leggenda del calcio ma quest'anno ti ha portato via diversi punti, gli errori sono sotto gli occhi di tutti. Per me resta un portiere importantissimo, lo terrei in vista del prossimo anno ma in questa stagione sta rendendo come ci aveva abituato lo scorso anno".

E sempre sulla Fiorentina, ecco le idee di Viviano per la panchina del futuro: "De Zerbi è un amico e per me è il più forte di tutti, per me stiamo parlando di un genio ma è fuori target per la Fiorentina - le parole di Viviano a Radio FirenzeViola -. So che è talmente pazzo che potrebbe anche accettarla un'opzione come la Fiorentina, sarebbe da lui rifiutare lo United per la Fiorentina. Conosco meno Maresca, Farioli invece l'ho avuto. Spalletti e Sarri sono due mostri sacri, Sarri per me è sempre stato un sogno. Dovessi fare un progetto andrei in stile De Zerbi, Farioli o Maresca però. Io ho proposto a diverse società Farioli, siamo arrivati a società tipo la Cremonese che mi ha detto di non poterlo prendere... Uno che era all'Ajax l'anno scorso. Con De Zerbi si rischia un po' lo scontro? Sono convinto al 100% che sarebbe un idolo indiscusso, perché ha un carattere come il nostro. Firenze rispetto a Marsiglia è una passeggiata, ma lì il problema non erano certo i tifosi. Ne abbiamo parlato spesso e gli piacerebbe tantissimo come piazza".

L'intervento completo di Emiliano Viviano a Radio FirenzeViola
Articoli correlati
Viviano: "Ditemi un acquisto decente di Comolli. Giuntoli ha fatto 150 volte meglio"... Viviano: "Ditemi un acquisto decente di Comolli. Giuntoli ha fatto 150 volte meglio"
L'ex Viviano non fa sconti: "Tante cose alla Fiorentina non funzionano. Comunicazione... L'ex Viviano non fa sconti: "Tante cose alla Fiorentina non funzionano. Comunicazione ridicola"
Tacchinardi: "Juve, proverei l'azzardo Gatti in attacco". Viviano: "No, è un po'... Tacchinardi: "Juve, proverei l'azzardo Gatti in attacco". Viviano: "No, è un po' too much"
Altre notizie Serie A
Seedorf: "L'Atalanta deve darsi l'obiettivo di vincere la Serie A. Le sberle capita... Seedorf: "L'Atalanta deve darsi l'obiettivo di vincere la Serie A. Le sberle capita di prenderle"
Atalanta, De Ketelaere: "Ho tanta voglia dopo l'infortunio, stasera voglio tornare... Atalanta, De Ketelaere: "Ho tanta voglia dopo l'infortunio, stasera voglio tornare al mio livello"
Ilicic: "Il pianto di Percassi, le parole di Paratici: quell'Atalanta poteva vincere... Ilicic: "Il pianto di Percassi, le parole di Paratici: quell'Atalanta poteva vincere la Champions"
Ambrosini: "Bayern più forte dell'Atalanta, ma Palladino all'andata ha ampliato la... Ambrosini: "Bayern più forte dell'Atalanta, ma Palladino all'andata ha ampliato la forbice"
Atalanta, Palladino: "Orgogliosi di rappresentare l'Italia agli ottavi. Motivo di... Atalanta, Palladino: "Orgogliosi di rappresentare l'Italia agli ottavi. Motivo di crescita, daremo tutto"
Vanoli sul suo impatto alla Fiorentina: "Non spetta a me giudicare, ma alla società"... Vanoli sul suo impatto alla Fiorentina: "Non spetta a me giudicare, ma alla società"
Dopo Zaccagni la Nazionale in ansia per Tonali: esce per infortunio in Champions Dopo Zaccagni la Nazionale in ansia per Tonali: esce per infortunio in Champions
Panchina cercasi: Nicola si aggiunge alla lista. Quanti big, da Zidane a Xabi Alonso... Panchina cercasi: Nicola si aggiunge alla lista. Quanti big, da Zidane a Xabi Alonso
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Sospiro di sollievo Inter: Lautaro fuori dalle convocazioni dell'Argentina. Ci sono due del Como
Immagine top news n.1 Lazio, tegola Zaccagni: lesione muscolare, stop di 30-40 giorni. Out per i playoff Mondiale
Immagine top news n.2 Cremonese, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore. Il club: "Bentornato mister"
Immagine top news n.3 Gasperini sulle spiegazioni di Open Var: "Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo..."
Immagine top news n.4 Infallibile quando subentra, non quando inizia la stagione: Nicola esonerato, Cagliari unica eccezione
Immagine top news n.5 Cremonese, Davide Nicola è stato esonerato: il comunicato del club grigiorosso
Immagine top news n.6 L'agente di Retegui a cena con Tare: il Milan sogna il grande colpo. Tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'Inter e voglio rimanere al top. Ma prima o poi tornerò al Racing"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.3 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.4 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Yildiz è già meglio di Del Piero? Così la pensano gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Milan, chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Cremonese, dispiace per Nicola. Yildiz-Del Piero, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Seedorf: "L'Atalanta deve darsi l'obiettivo di vincere la Serie A. Le sberle capita di prenderle"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, De Ketelaere: "Ho tanta voglia dopo l'infortunio, stasera voglio tornare al mio livello"
Immagine news Serie A n.3 Ilicic: "Il pianto di Percassi, le parole di Paratici: quell'Atalanta poteva vincere la Champions"
Immagine news Serie A n.4 Ambrosini: "Bayern più forte dell'Atalanta, ma Palladino all'andata ha ampliato la forbice"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino: "Orgogliosi di rappresentare l'Italia agli ottavi. Motivo di crescita, daremo tutto"
Immagine news Serie A n.6 Vanoli sul suo impatto alla Fiorentina: "Non spetta a me giudicare, ma alla società"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, allo Stirpe brilla la 'meglio gioventù' italiana: a segno due classe 2006
Immagine news Serie B n.2 Serie B, botta e risposta in otto minuti fra Frosinone e Bari: al 45° il risultato è 1-1
Immagine news Serie B n.3 Da Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Palermo, a Segre il premio 'Fair Play 2025'. Per il suo comportamento in campo e fuori
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini si affida a Fiori e Fini. Per Ghedjemis prima panchina dopo 30 gare
Immagine news Serie B n.6 Europei 2032, Leccese sul San Nicola: "Impegno gravoso, da soli non possiamo farcela"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, c'è la finale d'andata: le formazioni ufficiali di Potenza-Latina
Immagine news Serie C n.2 Drago elogia il Benevento: "Esempio di come si deve programmare, lotterà per la A in pochi anni"
Immagine news Serie C n.3 Catania, il ds Pastore: "A gennaio preso il meglio che potevamo. Viali può lavorare su più soluzioni"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, 20 anni con Vigorito: "Tante cadute, ma con voi mi sono sempre rialzato"
Immagine news Serie C n.5 Catania, il dg Zarbano: "Esonero Toscano? A nostro avviso la squadra poteva fare di più"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, reso noto il calendario ufficiale di playoff e playout
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Serie A Women sempre più competitiva. Il prossimo passo è la sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Rasmussen: "Orgogliosa di essere la prima australiana alla Juve. Surreale essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince