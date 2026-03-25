Viviano critica Sommer: "Errore enorme contro la Fiorentina. È la terza o quarta volta che lo fa"

Da ex portiere Emiliano Viviano si è espresso sul gol della Fiorentina contro l'Inter, giudicando l'intervento da parte di Yann Sommer ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Questo argomento mi innervosisce tantissimo. Perché quel tipo di parata in Italia si allena da quando siamo bambini, facciamo migliaia di esercizi per saper lavorare di polso. Lui è la terza o quarta volta che fa un errore enorme, almeno per come vedo io il ruolo del portiere. Poi può non cambiare nulla, ma quel tipo di respinta è un errore enorme. Sapete quante volte ci mettevano un paletto davanti alla porta per fare lì la deviazione? Ho avuto grandi maestri, ma quella situazione è inaccettabile".

Cosa pensa invece di Vanoli?

"Siamo tutti critici e anche a me non piacciono tante scelte che ha preso. Nonostante questo il suo ritmo è da Europa e questo dà la misura del valore della rosa secondo me. Se domani io diventassi allenatore della Fiorentina confermerei questa squadra. Ci manca qualcosa, penso per esempio a qualche giocatore imprevedibile in più, ma terrei questo zoccolo duro".

De Gea potrebbe migliorare nelle uscite?

"Se fosse stato bravo nelle uscite non sarebbe andato via da Manchester, molto semplice. Glielo hanno sempre contestato in Inghilterra ed è andato via proprio per quel suo limite".