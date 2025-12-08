Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cesena, Mignani: "Dispiacere e rammarico. Dovevamo portare a casa qualcosa in più"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:40Serie B
Lorenzo Carini

Michele Mignani, tecnico del Cesena, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match pareggiato per 1-1 all'Euganeo contro il Padova. Queste le sue parole: "Ora proviamo dispiacere e rammarico perché dal nostro punto di vista potevamo avere due punti in più in classifica. Abbiamo rischiato poco e creato molto, subendo poi gol su un cross: ci facciamo venir buono questo pareggio, ma dobbiamo essere arrabbiati perché per la prestazione fatta dovevamo portare a casa qualcosa in più. Il Padova non ha mollato fino alla fine, creandosi l'occasione per pareggiare. Non credo che tutte le squadre capitalizzino le occasioni che hanno, ma se fossimo andati sul doppio vantaggio sarebbe stato più semplice portare a casa la vittoria. Dovevamo cercare di fare il secondo gol e non subirne, ma nel complesso i ragazzi hanno fatto un'altra partita importante, mettendoci personalità, cuore e carattere. Dobbiamo continuare questo percorso che mi sembra indirizzato sulla strada giusta".

Come avete gestito le condizioni di Blesa e Berti?
"Blesa si era allenato poco con la squadra in settimana, ma ha grandi doti fisiche e secondo me è entrato molto bene. Berti ha avuto la febbre per un giorno e mezzo. I miei calciatori dimostrano di meritare di giocare in ogni allenamento, se qualcuno non è al 100% è giusto che giochino altri".

Un commento su Bisoli?
"Ha fatto poco più di una settimana con la squadra. In quei minuti finali c'era bisogno della sua esperienza, ma per arrivare in una condizione migliore c'è bisogno di tempo. E' un ragazzo speciale, stava con noi anche da indisponibile e oggi era giusto fargli ritrovare il campo".

Adamo è entrato dalla panchina e ha trovato un eurogol..
"Sono stracontento per lui, al di là del gol. Soffre a stare fuori, oggi è entrato nella maniera giusta. Ha delle doti che gli permettono di fare più ruoli e avere più soluzioni, sono felice. In questo gruppo tutti meriterebbero di avere più spazio".

Si poteva fare meglio nell'azione del pareggio del Padova?
"Forse potevamo gestire meglio la risalita o la pressione sul cross, ma ho visto l'azione solo dal campo".

Editoriale di Enzo Bucchioni
