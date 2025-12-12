Cesena, Mignani: "Col Mantova servirà grande lucidità. Frabotta? Ci sarà"

Quello fra Cesena e Mantova è quasi un testa coda per quanto riguarda la Serie B. I romagnoli, terza forza del campionato, contro i virgiliani oggi al 18° posto in classifica.

Alla vigilia della sfida del 'Manuzzi' il tecnico del Cavalluccio, Michele Mignani, è stato protagonista della consueta conferenza stampa.

“La cosa più importante è dare continuità di prestazioni che vuole dire fare dei punti - si legge sulla versione online di Corriere Romagna -. Speriamo in futuro di raccoglierne qualcuno inaspettato. Per evitare il rischio di correre a vuoto, noi dobbiamo essere lucidi nel sapere quando possiamo concedere loro il palleggio e quando invece dobbiamo forzare la pressione per andare a prendere palla. Possanzini sta facendo un gran lavoro al di là dei risultati.

Sono contento di chi sta giocando meno e di quelli che entrano. Amoran: ha grande intensità, è cresciuto molto dal suo arrivo ed è pronto per giocare. Come per Piacentini arriverà il suo momento. Arrigoni: ci conosciamo da tanto tempo, l’ho voluto io a Cesena, sta facendo un percorso di crescita dopo il grave infortunio dello scorso campionato che richiede tempo. Sta dando un grande contributo alla squadra anche senza entrare in campo”.

Sulle condizioni di Frabotta, infine, afferma: “Sta bene ha smaltito l’affaticamento”