Cesena, Mignani: "Ragazzi eccezionali, hanno fatto una piccola impresa"

Michele Mignani, tecnico del Cesena, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo in rimonta per 3-2 contro il Mantova: "L'hanno vinta i ragazzi perché sono eccezionali, credono sempre nel lavoro e in quello che fanno. Si aiutano l'uno con l'altro ed è per questo che vengono fuori partite di questo genere. Siamo andati sotto di due gol senza neanche accorgercene: dopo la prima rete abbiamo reagito e ci hanno annullato il pareggio per un fuorigioco di pochi centimetri, poi abbiamo subito il raddoppio su punizione.

La nostra squadra ha determinate caratteristiche, non deve mai perdere la razionalità e il senso del gioco. Attraverso le qualità e alzando i ritmi, anche grazie a questo stadio meraviglioso che spesso ti avvolge, i ragazzi hanno fatto una piccola impresa".