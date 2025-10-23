D'Angelo: "La squadra non deve giocare per me, ma per lo Spezia. Unica cosa che conta"

Un momento sicuramente complesso quello che sta vivendo lo Spezia, fanalino di coda della classifica di Serie B e ora prossimo alla sfida contro l'Avellino, che segue al ko contro il Cesena. Un ko, quello contro i romagnoli, che sembrava indirizzare all'esonero di mister Luca D'Angelo, che invece ha diretto gli allenamenti della settimana (in un clima forse surreale?) e ha parlato quest'oggi in conferenza stampa.

Riavvolgendo il nastro e facendo il punto della situazione: "Dopo il Cesena, il presidente aveva deciso di parlare e la decisione andava rispettata, per quel motivo non ho parlato - riportano i canali ufficiali del club -. Credo però che non avremmo meritato la sconfitta, eravamo partiti molto bene e oltre al gol avremmo potuto anche raddoppiare, ma siamo andati in difficoltà sul pareggio e allo scadere della prima frazione abbiamo preso anche il secondo gol su palla inattiva; nella ripresa abbiamo spinto fin dall’inizio, provando a trovare il pareggio che sarebbe stato meritato, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare il secondo gol. Poi, lunedì mi sono normalmente presentato ad allenare la squadra, che non deve giocare per il proprio mister ma per lo Spezia, per il pubblico, per la gente che lavora per il club e soffre per questo momento, per le loro famiglie e per loro stessi. Non devono giocare per Luca D’Angelo, perché io sono di passaggio come tutti nel calcio, ma loro devono giocare per il bene dello Spezia che è l’unica cosa che conta".

Prosegue quindi: "Il nostro è un calcio molto codificato, probabilmente in questo periodo gli avversari sono stati bravi a prendere le contromisure e noi non siamo stati impeccabili, ma già contro il Cesena la squadra è migliorata. Però ora dobbiamo rispondere sul campo, non serve farlo a parole, e dobbiamo solo ringraziare chi verrà ad Avellino, in un momento come questo e con una distanza notevole. Ai nostri tifosi, però, non possiamo assolutamente imputare nulla, perché ci hanno sempre sostenuto".

Ecco quindi che il discorso si sposta alla sfida di sabato: "Ad Avellino dovremo fare una grandissima partita, quella è la base da cui dobbiamo partire e siccome abbiamo le qualità per farlo, tutti insieme dovremo mettere in campo ciò che abbiamo fatto durante gli allenamenti, aggiungendo l’adrenalina della partita, perché l’atteggiamento è fondamentale per cogliere il risultato che si vuole".

Nota conclusiva sulla rosa: "Bandinelli è un calciatore molto importante per noi, ma non possiamo pensare di nasconderci dietro l’infortunio di un calciatore forte come Filippo; speriamo possa rientrare al più presto, sta facendo passi in avanti, ma in questo momento non lo abbiamo a disposizione e dobbiamo farne a meno. Vlahovic? Tra l’infortunio subito in preparazione e le espulsioni quando sarebbe potuto entrare, ha avuto qualche rallentamento nel suo inserimento, ma io ho grande fiducia in lui".