Mantova-Palermo, i virgiliani non battono i rosanero dal 1963: tutti i precedenti

Mantova-Palermo, in programma sabato 17 ottobre alle 17.15, mette di fronte la seconda e la prima della classifica di Serie B: i virgiliani di Francesco Modesto sono a 14 punti, i rosanero di Filippo Inzaghi comandano a quota 16 e sono entrambe ancora imbattute in campionato. A rendere la sfida ancora più interessante sono i precedenti ufficiali: quindici partite, dieci pareggi, tre vittorie siciliane e due del Mantova, l’ultima delle quali risale al 1963.

Nove pareggi su dieci in Serie B

Il primo incrocio ufficiale risale al 2 ottobre 1960, in Serie B, e finì 0-0. Da allora le due squadre si sono ritrovate in cadetteria dieci volte in totale: nove pareggi e un solo successo, quello del Palermo per 2-1 al Barbera il 4 marzo 2026. Il Mantova in Serie B non ha mai battuto i rosanero. Le sue due vittorie risalgono alla Serie A del 1961/62 e del 1962/63: un 2-0 il 27 novembre 1961 e un 1-0 il 17 marzo 1963, entrambe tra le mura amiche. Poi un silenzio durato oltre mezzo secolo: tra il 4 aprile 1971 e il 30 ottobre 2024 le due squadre non si sono mai incontrate.

Il fattore campo

Il bilancio casalingo del Mantova contro il Palermo è inattaccabile: sette partite, due vittorie, cinque pareggi e nessuna sconfitta. L’ultimo precedente a Mantova, l’11 gennaio 2026, finì 1-1: Ceccaroni aveva portato avanti i siciliani all’8', Marras pareggiò al 90'. Tutte e tre le sconfitte del Mantova sono arrivate in Sicilia: 1-0 nel 1962, 2-1 nel marzo 2026 e 5-2 lo scorso 3 settembre.

Il 5-2 di Coppa Italia

L’ultimo precedente è fresco: il 3 settembre, nei sedicesimi di Coppa Italia, il Palermo ha vinto 5-2 davanti a 23.133 spettatori. Avanti 2-0 all’intervallo con Strefezza e Palumbo (su rigore), i rosanero sono stati raggiunti sul 2-2 da Ruocco e Kouda, ma hanno poi chiuso con Pohjanpalo, Johnsen e ancora Pohjanpalo. L’attaccante finlandese è anche il miglior marcatore nella storia di questi confronti con quattro reti, seguito da Marras con due. Completano la classifica Kouda per il Mantova e, per il Palermo, Bercellino e Crippa, tutti con un gol. Curiosità: entrambe erano arrivate al turno dopo aver eliminato una squadra di Serie A, il Mantova la Lazio e il Palermo il Lecce.