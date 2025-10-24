Monza, la presidentessa Lauren Crampsie è in Italia: domani sarà presente allo stadio

Lauren Crampsie, presidentessa del Monza, è arrivata in Italia e domani sarà allo stadio per assistere alla sfida con la Reggiana. Insieme alla nuova numero uno del club brianzolo, saranno presenti anche i membri del Consiglio di Amministrazione Brandon Berger e Rocco Strazzella.

Queste invece le parole di mister Bianco alla vigilia della gara con la Reggiana

"Dopo Padova abbiamo cambiato passo, a livello di testa e mentalità . si legge su monza-news.it -. Contro la Reggiana sarà una gara insidiosa e dovremo essere bravi pensando esclusivamente a fare bene. Chiaramente faremo qualche cambio rispetto alla partita contro il Frosinone della scorsa settimana, qualcuno riposerà per questo turno. Ma non guardiamo troppo oltre, anche se ci sarà il turo infrasettimanale, la partita più difficile tra le prossime due è sempre la prima. Se si fa risultato nella prima, si trovano e energie e più entusiasmo per affrontare la successiva".

Nessuna preoccupazione, poi sulle occasioni da gol: "Gli 11 metri si possono allenare, dobbiamo continuare a creare le condizioni per generare occasioni. Siamo sulla strada giusta, per atteggiamento, mentalità e spirito di sacrificio. Abbiamo un grande potenziale e dobbiamo continuare a lavorare così".

Nota conclusiva, a Colpani: "Ha bisogno di allenarsi e fare partite, il suo talento é sotto gli occhi di tutti, deve solo giocare".