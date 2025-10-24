La Curva del Milan attacca la Serie A per la partita a Perth: striscione bloccato all'ingresso
Striscione bloccato all'ingresso a San Siro. Il gruppo Curva Sud Milano ha postato in una storia Instagram il contenuto dello striscione che è un attacco alla Lega Serie A, rea di aver permesso la disputa di Milan-Como a Perth, in Australia.
"Programmi le partite in un altro continente ma ti riempi la bocca con 'Il calcio è della gente'. Lega Serie A vergogna!" è il contenuto del messaggio.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c'è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l'idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
