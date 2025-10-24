Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Juventus (Domenica 26 ottobre, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Lazio

Non esce dall’emergenza la Lazio di Maurizio Sarri, che contro la Juventus dovrà rinunciare ad altri due titolarissimi. Oltre ai lungodegenti Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Pellegrini e Rovella contro i bianconeri non ci saranno anche Cancellieri e Tavares, entrambi ai box fino alla prossima sosta. Scelte quasi obbligate per Sarri, che conferma il 4-3-3 visto a Bergamo con sole due novità legate alle assenze di Cancellieri e Tavares. Nella linea difensiva a quattro davanti a Provedel si sposta sulla corsia mancina Adam Marusic, con Lazzari in vantaggio nel ballottaggio su Hysaj a destra con la coppia centrale Gila-Romagnoli confermata. Nessun cambio a centrocampo, con Basic pronto a giocare la quarta partita consecutiva da titolare sul centro-sinistra con Cataldi in regia e Guendouzi a completare il terzetto. Torna dal primo minuto Gustav Isaksen sulla destra nel tridente composto da Dia al centro e capitan Zaccagni a sinistra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva la Juventus

Igor Tudor, dopo la buona prova della Juventus contro il Real Madrid, sembra intenzionato a confermare la difesa a 3 anche contro la Lazio. Dunque il tecnico croato si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa si rivedranno Gatti, Rugani e Kelly. Mentre Kalulu dovrebbe essere confermato sulla destra, in mezzo è possibile che si riveda Locatelli al fianco di Thuram, mentre a sinistra potrebbe giocare ancora Cambiaso che però, è apparso molto stanco a Madrid e al suo posto potrebbe agire Kostic. Sulla trequarti, invece, si va verso la titolarità di Yildiz e Conceicao. In attacco resta il solito dubbio ma Vlahovic sembra favorito su Openda e David. (da Torino, Camillo Demichelis)