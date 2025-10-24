Union Brescia, Diana: "Rispettiamo l'AlbinoLeffe, ma in casa dobbiamo vincere"

Alla vigilia di Union Brescia-AlbinoLeffe, mister Aimo Diana ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa, soffermandosi sulla crescita della squadra e sull’importanza di mantenere equilibrio e continuità. “L’autorevolezza con cui abbiamo vinto a Lecco è il segnale più importante. La classifica viene dopo, ma è la conseguenza di ciò che si costruisce in campo. Sono contento per la prestazione, per la settimana di lavoro e per lo spirito del gruppo. Giochiamo tanto, ma questo ritmo ci piace: significa che stiamo lavorando bene e siamo sempre dentro la competizione”.

Il tecnico biancazzurro ha poi risposto a chi gli chiedeva se il successo di Lecco rappresenti una svolta nella stagione: “Direi di no, più che una svolta è una tappa di continuità. Dopo Arzignano tutte le nostre prestazioni hanno avuto una logica, anche quando il risultato non ci ha premiato. Stiamo crescendo, trovando stabilità e consapevolezza. Il calcio è episodico: un centimetro dentro o fuori, un palo, un rimpallo possono cambiare tutto, ma la solidità che vedo ogni giorno mi dà fiducia. Dobbiamo restare positivi, lavorare come stiamo facendo e pensare che ogni partita ha la sua storia. L’equilibrio è la chiave”.

Guardando alla sfida di domani, Diana ha espresso rispetto per l’avversario, ma anche la consapevolezza della forza del suo Brescia: “L’AlbinoLeffe è una squadra che gioca bene, con idee precise e giocatori esperti di categoria. Non mi preoccupa, ma la rispetto. Verranno qui per fare risultato e noi dovremo essere concentrati, lucidi e affamati. In casa nostra, davanti alla nostra gente, abbiamo il dovere non solo di provarci, ma di vincere. Gli episodi si possono orientare, ma bisogna arrivarci con le idee, con il gioco e con la mentalità giusta. Domani serviranno intensità, rispetto e coraggio, perché vogliamo continuare a crescere e a dimostrare che il nostro percorso sta andando nella direzione giusta”.