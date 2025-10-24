Serie A, 8^ giornata LIVE: Napoli con Lucca, Inter con Bonny
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito all'8^ giornata di Serie A:
MILAN-PISA 2-2 - Il tabellino
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (31' st Athekame); Leao; Gimenez (31' st Nkunku).
Allenatore: Allegri.
PISA (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Albiol (1' st Calabresi), Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti (1' st Cuadrado); Tramoni (26' st Vural); Nzola, Meister (26' st Moreo).
Allenatore: Gilardino.
Le pagelle di Milan-Pisa di TMW
---------------------------
PARMA-COMO - Sabato 25 ottobre, ore 15.00
PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Sorensen, Keita, Estevez; Bernabé, Cutrone; Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Caqueret; Morata.
Allenatore: Fabregas.
---------------------------
UDINESE-LECCE - Sabato 25 ottobre, ore 15.00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.
Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
NAPOLI-INTER - Sabato 25 ottobre, ore 18.00
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay: Lucca.
Allenatore: Conte.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.
Allenatore: Chivu.
---------------------------
CREMONESE-ATALANTA - Sabato 25 ottobre, ore 20.45
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Nicola.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic.
Allenatore: Juric.
---------------------------
TORINO-GENOA - Domenica 26 ottobre, ore 12.30
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone.
Allenatore: Baroni.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Ostigard, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Ekhator; Colombo.
Allenatore: Vieira.
---------------------------
HELLAS VERONA-CAGLIARI - Domenica 26 ottobre, ore 15.00
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese; Giovane, Orban.
Allenatore: Zanetti.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
---------------------------
SASSUOLO-ROMA - Domenica 26 ottobre, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.
Allenatore: Grosso.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk.
Allenatore: Gasperini.
---------------------------
FIORENTINA-BOLOGNA - Domenica 26 ottobre, ore 18.00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Pioli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Italiano.
---------------------------
LAZIO-JUVENTUS - Domenica 26 ottobre, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Tudor.
