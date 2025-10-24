Fantacalcio, 8^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 8^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Cremonese-Atalanta)
A:
B: Krstovic, Scamacca, Bellanova, Pasalic, Sulemana K, Carnesecchi, Hien, Ederson, Zalewski, Samardzic, De Ketelaere,
C: Lookman, Ahanor, Zappacosta
D: Maldini, Musah, Brescianini, Bernasconi, Kossounou, Djmsiti
E: Sportiello
BOLOGNA (Fiorentina-Bologna)
A: Orsolini
B: Skorupski, Odgaard, Cambiaghi
C: Ferguson, Castro, Zortea, Freuler, Holm
D: Vitik, Lykogiannis, Rowe, Heggem, Fabbian, Moro, Lucumi, Dominguez, Ravaglia, Bernardeschi, Dallinga, Miranda,
E: Ilic, Pobega, Casale, De Silvestri,Sulemana I.
CAGLIARI: (Hellas Verona - Cagliari)
A:
B:
C: Palestra, Caprile, Esposito Se.
D: Adopo, Prati, Idrissi, Obert, Felici, Folorunsho, Mina, Kilicsoy, Luperto, Borrelli, Deiola, Gaetano
E: Mazzitelli, Pavoletti, Zè Pedro, Ciocci, Zappa, Rodriguez, Luvumbo
COMO (Parma-Como)
A: Paz
B:
C: Da Cunha, Douvikas, Butez, Vojvoda, Kuhn, Diego Carlos, Ramon
D: Valle, Caqueret, Perrone, Baturina, Morata, Posch, Kempf, Diao
E: Goldaniga, Moreno, Smolcic, Van der Brempt
CREMONESE (Cremonese- Atalanta)
A:
B:
C:
D: Vardy, Zerbin, Bonazzoli, Vandeputte, Pezzella, Baschirotto, Vazquez
E: Bianchetti, Ceccherini, Silvestri, Folino, Terracciano, Grassi, Bondo, Floriani, Sanabria, Payero, Faye, Sarmiento, Johnsen
FIORENTINA (Fiorentina-Bologna)
A:
B:
C: Kean, Gudmudsson
D: Piccoli, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Ranieri, Mandragora, Dodo, Gosens, De Gea, Dzeko, Ndour
E: Parisi, Viti, Sabiri, Fortini, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Kouadio, Pongracic, Sohm, Comuzzo
GENOA (Torino-Genoa)
A:
B:
C: Malinovskyi, Vasquez, Martin
D: Frendrup, Colombo, Masini, Ellertsson, Carboni, Leali, Norton-Cuffy, Ekuban, Vitinha, Messias, Cornet
E: Sabelli, Vogliacco, Cuenca, Gronbaek, Ekhator, Ostigard, Thorsby, Venturino
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Cagliari)
A:
B:
C: Giovane, Orban
D: Montipo, Bradaric, Serdar, Gagliardini, Belghali, Frese, Valentini, Nunez
E: Santiago, Ebosse, Niasse, Mosquera, Sarr, Akpa Akpro, Bernede, Slotsager, Kastanos, Cham
INTER (Napoli-Inter)
A: Lautaro
B: Dumfries, Bonny, Dimarco, Bastoni
C: Sommer, Esposito P., Akanji, Barella, Calhanoglu
D: Zielinski, Mkhitaryan, Diouf, Luis Henrique, Acerbi, De Vrij, Frattesi, Sucic, Martinez Jo., Carlos Augusto
E: Palacios, Bisseck
JUVENTUS (Lazio-Juventus)
A:
B: Yildiz, Vlahovic
C: Gatti, Kalulu, Di Gregorio, Thuram, Cambiaso, Conceicao
D: Locatelli, Kelly, Openda, David
E: Rugani, Kostic, Koopmeiners, Joao Mario, McKennie, Rouhi, Perin, Adzic, Zhegrova, Miretti
LAZIO (Lazio-Juventus)
A:
B:
C: Zaccagni
D: Marusic, Cataldi, Dia, Gila, Pedro, Provedel, Romagnoli, Guendouzi, Vecino
E: Noslin, Hysaj, Basic, Provstgaard, Mandas, Belhayane, Isaksen, Lazzari, Patric
LECCE (Udinese-Lecce)
A:
B:
C:
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente, Falcone
E: Kouassi, Banda, Veiga, Rafia, Perez, Ndaba, Helgason, N'Dri, Berisha, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh
MILAN (Milan-Pisa)
A: Leao
B: Maignan, Saelemaekers, Modric
C: Gabbia, Pavlovic, Fofana, Gimenez, Ricci, Nkunku, Tomori
D: De Winter, Bartesaghi
E: Chuckwueze, Athekame, Odogu, Balentien, Terracciano
NAPOLI (Napoli-Inter)
A:
B: Mc Tominay, Spinazzola, De Bruyne, Hojlund
C: Savic, Meret, Di Lorenzo, Anguissa
D: Gilmour, Olivera, Politano, Buongiorno, Lucca, Beukema, Neres, Elmas,
E: Marianucci, Vergara, Ambrosino, Juan Jesus, Noa Lang, Gutierrez
PARMA (Parma-Como)
A:
B:
C: Pellegrino
D: Suzuki, Cutrone, Lovik, Sorensen, Britschgi, Bernabè, Delprato, Valenti, Cremaschi
E: Circati, Keita, Troilo, Balogh, Djuric, Estevez, Benedyczak, Ordonez, Almqvist
PISA (Milan-Pisa)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Semper, Nzola, Akinsanmiro, Marin, Bonfanti, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli
E: Scuffet, Piccinini, Moreo, Mbambi, Hojholt, Meister, Aebischer, Lusuardi, Albiol, Lorran, Leris, Vural, Angori, Denoon, Buffon
ROMA (Sassuolo-Roma)
A: Soulè, Svilar
B:
C: Cristante, Konè, Mancini, Dybala
D: Rensch, Dovbyk, El Shaarawy, El Aynaoui, Tsimikas, N'Dicka, Wesley, Ferguson, Hermoso, Celik, Pellegrini Lo., Bailey
E: Ghilardi, Baldanzi, Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli
SASSUOLO (Sassuolo-Roma)
A:
B: Berardi
C: Laurientè, Pinamonti
D: Doig, Thorstvedt, Idzes, Fadera, Vranckx, Matic, Muric, Kone
E: Romagna, Lipani, Turati, Candè, Coulibaly W., Volpato, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Skjellerrup, Odenthal, Walukiewicz
TORINO (Torino-Genoa)
A:
B: Simeone
C: Israel, Adams, Vlasic,
D: Lazaro, Ngonge, Zapata, Casadei, Asllani, Coco, Gineitis, Biraghi,
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan, Ilic, Maripan, Ismajli, Masina, Nije
UDINESE (Udinese-Lecce)
A:
B: Solet
C: Atta, Davis, Zaniolo, Okoye
D: Piotrowski, Bertola, Zemura, Kamara, Zanoli, Ekklenkamp, Sava, Ehizibue, Miller, Lovric, Zarraga, Bravo, Kabasele, Bayo
E: Karlstrom, Goglichidze, Rui Modesto, Palma, Gueye, Buksa
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.