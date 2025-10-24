Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana, Dionigi: "Monza forte ma in fase di rodaggio. Dobbiamo approfittarne"

Reggiana, Dionigi: "Monza forte ma in fase di rodaggio. Dobbiamo approfittarne"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
ieri alle 18:34Serie B
Daniel Uccellieri

Davide Dionigi, tecnico della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza. Queste le sue parole raccolte da TuttoReggiana.com:

"Il Monza ha giocatori di grandissima qualità. Può contare sulla fortuna di avere alternative importanti in ogni ruolo, anche doppie o triple. E parliamo di giocatori che quasi tutti hanno fatto la Serie A, qualcuno anche con convocazioni nella Nazionale italiana. Li metto insieme a Venezia, Palermo e Modena tra le squadre che si giocheranno la promozione diretta fino alla fine".

Ci sono altri infortunati?
"Sì, purtroppo questa settimana non ci sarà nemmeno Reinhart. Si porta dietro un affaticamento dall’ultima partita, che in settimana si è riacutizzato. Abbiamo fatto gli accertamenti, vedremo: potrebbe trattarsi di una piccola lesione. Insieme a Natan, sono due assenze pesanti. Non è una bella notizia, ma siamo abituati: io, la Reggiana, la mia storia a Reggio lo dice. Domani avremo in campo tanti under, dai quattro ai sei forse, ma senza alcun problema: è un’occasione per loro di mettersi in mostra contro una grande squadra e di dimostrare il loro valore. Dev’essere motivo di fiducia e orgoglio".

Vedremo una Reggiana giovane, ma tatticamente resterà la stessa?
"Vediamo. Forse cambieremo qualcosa nel posizionamento di qualche giocatore. Ogni partita fa storia a sé. Giochiamo ogni quattro giorni, e qualche interprete cambierà: non per “far rifiatare”, ma per alternare. È normale farlo in questo momento".

La Reggiana segna tanto
"Già l’anno scorso, nelle mie sette partite, avevamo una media superiore a un gol a gara. Ora ci stiamo sbloccando anche sui piazzati, come col Südtirol, Bari e con il Catanzaro. Lo speravo, perché significa che la squadra produce e crea. Abbiamo anche avuto occasioni dove siamo stati fermati da espulsioni o situazioni che potevano portarci davanti al portiere: potevamo segnare di più. Ma sono contento: dobbiamo continuare su questa strada".

Come sta Quaranta? E come gestirà Magnani nelle prossime partite?
«Quaranta non ce la fa, purtroppo è un infortunio lungo. Non abbiamo neanche Paolo (Rozzio, ndr), anche se ha ripreso piano piano a lavorare. Siamo un po’ in emergenza. Per quanto riguarda Magnani, sicuramente in una delle prossime tre partite partirà titolare: stiamo seguendo il percorso di crescita previsto, aumentando minutaggio e condizione».

Domani sarà un'altra occasione per i giovani della Reggiana
"Dev’essere proprio questo lo spirito. È normale che all’inizio si possa pagare un po’ di inesperienza, ma fa parte della crescita. Stiamo vedendo ragazzi che, rispetto alla prima giornata, stanno crescendo molto anche nella personalità oltre che nell'aspetto tattico. Cesena e Catanzaro sono stati esempi di buoni primi tempi: è un percorso naturale, anche quando in campo ci sono dei classe 2006"

Comes ta Stulac?
"Stulac aveva iniziato benissimo in ritiro, poi una tendinite l’ha fermato per oltre un mese. È rientrato in gruppo da dieci giorni e si sta allenando bene. Ora vediamo l’entità del problema di Reinhart, ma Stulac ha caratteristiche da play simili a Tobias, anche se con peculiarità diverse".

Come stanno Gondo e Marras?
"Gondo è rientrato da una decina di giorni e sta riprendendo la condizione: lo stiamo preparando per le prossime due o tre partite, come Magnani. Marras invece sta bene, anche se esce dal campo sempre sfinito. È un giocatore generoso, dà tutto, e a volte sono io a chiedergli il cambio. È pienamente recuperato"

Il Monza ha fatto gli stessi punti vostri (7) nelle ultime tre partite…
"Sì, ma queste squadre hanno bisogno di tempo per riabituarsi alla Serie B, come Venezia o Empoli. Hanno organici fortissimi, ma devono ritrovare certe dinamiche prima di prendere il largo. Noi dobbiamo approfittare di questo periodo di rodaggio. Anche con tanti giovani in campo possiamo giocarcela con entusiasmo e voglia, mantenendo la nostra identità: spero sia un’altra tappa di crescita in certezze e autostima, indipendentemente dal risultato".

È meglio aggredire o puntare sul possesso palla contro i brianzoli?
"Abbiamo alternato entrambe le cose. Aggredire richiede tempo e condizione, ma siamo una squadra abituata a farlo con diverse altezze di pressione. Domani abbiamo studiato una strategia che speriamo sia quella giusta. Sul possesso, invece, stiamo crescendo: all’inizio i nuovi dovevano assimilare certi meccanismi, ma ora la squadra si sta esprimendo sempre meglio. Deve diventare la nostra identità fare sempre quei movimenti quando abbiamo la palla".

La Reggiana avrà un giorno in meno di riposo rispetto al Modena: può influire in vista del derby di martedì?
"A livello scientifico sì: più ore di recupero contano, soprattutto se pensi di schierare giocatori che avranno sulle gambe due gare ravvicinate. Ma poi c’è il derby, e lì entrano in gioco adrenalina e motivazioni che vanno oltre".

Articoli correlati
Potere all'attacco in casa Reggiana: già 13 i gol segnati. Meglio che con Nesta e... Potere all'attacco in casa Reggiana: già 13 i gol segnati. Meglio che con Nesta e Viali
Reggiana, Dionigi esalta i suoi: "Aver pareggiato subito grande segnale" Reggiana, Dionigi esalta i suoi: "Aver pareggiato subito grande segnale"
Reggiana, Dionigi: "Col Bari serviranno intensità e idee. Sfruttiamo il fattore campo"... Reggiana, Dionigi: "Col Bari serviranno intensità e idee. Sfruttiamo il fattore campo"
Altre notizie Serie B
Juve Stabia, Lovisa: "Quello che è successo non fa piacere, dobbiamo essere bravi... Juve Stabia, Lovisa: "Quello che è successo non fa piacere, dobbiamo essere bravi a uscirne bene"
Padova, stiramento per Gomez: il Papu dovrà stare fuori per almeno 20 giorni Padova, stiramento per Gomez: il Papu dovrà stare fuori per almeno 20 giorni
Empoli, Dionisi: "Bene nel primo tempo, poi ci è mancato coraggio" Empoli, Dionisi: "Bene nel primo tempo, poi ci è mancato coraggio"
Monza-Reggiana, i convocati di Bianco: non c'è Petagna Monza-Reggiana, i convocati di Bianco: non c'è Petagna
Virtus Entella-Pescara, i convocati di Vivarini: davanti non c'è Merola Virtus Entella-Pescara, i convocati di Vivarini: davanti non c'è Merola
Modena, Sottil: "Grandissima partita, complimenti ai ragazzi. Questa squadra macina... Modena, Sottil: "Grandissima partita, complimenti ai ragazzi. Questa squadra macina gioco"
Modena-Empoli 2-1, le pagelle: Zanimacchia e Santoro super, delude Ilie Modena-Empoli 2-1, le pagelle: Zanimacchia e Santoro super, delude Ilie
Il Modena vince in rimonta con l'Empoli e consolida il primo posto in classifica Il Modena vince in rimonta con l'Empoli e consolida il primo posto in classifica
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
3 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
4 Nicola risponde a Tudor: “Mai direi mai”. E la Juve gli chiede: basta sfoghi
5 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
Immagine top news n.1 Qui Inter, Chivu senza Thuram ma col sorriso: "Il giorno di riposo? Mi fido dei miei"
Immagine top news n.2 Qui Napoli: piove sul bagnato. Conte non parla, ma perde Meret e non recupera Hojlund
Immagine top news n.3 Serie A, 8^ giornata LIVE: Napoli con Lucca, Inter con Bonny
Immagine top news n.4 Milan-Pisa 2-2, Allegri: "Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +2 su Napoli e Inter. Pisa lascia l'ultimo posto
Immagine top news n.6 Milan-Pisa 2-2, le pagelle: Cuadrado sposta gli equilibri, Athekame salva la faccia ai rossoneri
Immagine top news n.7 Milan, bagno d'umiltà. Col Pisa è solo 2-2, Athekame al 93' evita una clamorosa sconfitta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.2 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.3 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Immagine news Serie A n.3 Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"
Immagine news Serie A n.4 Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia
Immagine news Serie A n.5 Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione pensa troppo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Lovisa: "Quello che è successo non fa piacere, dobbiamo essere bravi a uscirne bene"
Immagine news Serie B n.2 Padova, stiramento per Gomez: il Papu dovrà stare fuori per almeno 20 giorni
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Bene nel primo tempo, poi ci è mancato coraggio"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Reggiana, i convocati di Bianco: non c'è Petagna
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Pescara, i convocati di Vivarini: davanti non c'è Merola
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Grandissima partita, complimenti ai ragazzi. Questa squadra macina gioco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal Napoli campione d'Italia all'addio al Perugia: la parabola di Mauro Meluso
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: “Mi hanno chiesto se me la sentissi ed eccomi qui. Sono carichissimo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, colpo esterno del Team Altamura: battuto il Foggia. Novara-Virtus Verona termina 1-1
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?