Inter, Chivu verso il Napoli: "Non devo giustificare il giorno di riposo... Mi fido della squadra"

In conferenza stampa, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha parlato del big match di domani pomeriggio alle ore 18 contro il Napoli al Maradona:

Il Napoli arriva con due sconfitte, l'Inter con due belle vittorie...

"Quello che è accaduto prima c'entra poco, l'importante è che si affrontano campioni d'Italia contro vice campioni d'Italia. Ci saranno ambizioni altissime da entrambe le parti, sarà una sfida combattuta in cui tutti vorranno portare a casa il risultato".

Il giorno di riposo prima di un match così importante?

"Devo giustificare il giorno di riposo? A me sembra normale, il miglior allenamento per una squadra è il riposo. Veniamo da un periodo in cui molti hanno fatto 10 giorni in Nazionale, a casa non ci sono mai stati. C'è stata Roma, poi siamo andati in Belgio, mi sembrava giusto staccare un po' e concedere ai nostri ragazzi una giornata insieme alle famiglie e ai bambini. A volte bisogna staccare e non pensare sempre alle stesse cose. Io mi fido della loro professionalità, della loro responsabilità. Siccome si gioca tanto a volte è difficile fare allenamenti in cui prepari la partita con magari solo 48 ore a disposizione, questo per dire che è giusto a volte dare qualche ora di riposo".