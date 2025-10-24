Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Perugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica

Perugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica
© foto di FEDERICO SERRA
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:26Serie C
Daniel Uccellieri

La notizia era nell'aria, ora è anche ufficiale: si è interrotto il rapporto fra il Perugia e Mauro Meluso. Il direttore dell'area tecnica ha risolto il suo contratto con il club umbro. Di seguito il comunicato ufficiale:

"AC Perugia Calcio comunica che, di comune accordo tra le parti, è stata decisa la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con il direttore area tecnica Mauro Meluso".

