Perugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica
La notizia era nell'aria, ora è anche ufficiale: si è interrotto il rapporto fra il Perugia e Mauro Meluso. Il direttore dell'area tecnica ha risolto il suo contratto con il club umbro. Di seguito il comunicato ufficiale:
"AC Perugia Calcio comunica che, di comune accordo tra le parti, è stata decisa la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con il direttore area tecnica Mauro Meluso".
