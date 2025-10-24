Un solo recuperato nel Milan, ma che stravolge la formazione anti Pisa

Dopo aver conquistato il primo posto grazie alla doppietta di Leao contro la Fiorentina, il Milan conta di sfruttare il turno di Serie A per continuare nel trend positivo di questo inizio di stagione: i rossoneri, infatti, ospiteranno questa sera il Pisa a San Siro, mentre le due grandi rivali, Napoli e Inter, si sfideranno nello scontro diretto di domani alle 18:00 al Maradona.

Le parole di Allegri

Allegri, comunque, predica calma: "C'è una partita complicata. II Pisa, a parte a Bologna, ha sempre fatto partite di lotta, segnando, subendo il giusto, come a Napoli e con la Roma. Bisognerà affrontare la partita nel giusto modo. Poi c'è un tabu da sfatare, visto che dobbiamo fare un po' meglio con l'altra neopromossa... Non è che mi aspettavo di essere primo, so solo che lavoriamo tutti i giorni e che ho ereditato una squadra con giocatori importanti. Ma siamo solo all'inizio. Bisognerà affrontare la partita con grande rispetto". Tra l'altro, per lui, tecnico livornese, affrontare i pisani non può mai lasciare indifferenti: "Ho giocato a Pisa nell'88-89 debuttando contro il Milan. Sono stato fortunato. Ricordo con grande affetto il presidente Anconetani, era un visionario: sarebbe stato curioso vederlo in questo calcio".

La probabile formazione del Milan

Loftus-Cheek non sarà a disposizione: l'inglese è ancora alle prese con qualche fastidio dato dall'affaticamento muscolare accusato la settimana scorsa. L'unico recuperato, oltre ai lungodegenti Pulisic, Jashari e Rabiot, è Nkunku, che si accomoderà in panchina, permettendo ad Allegri di schierare la coppia Leao-Gimenez dal primo minuto. Saelemaekers, dopo aver giocato da trequartista contro la Fiorentina, tornerà sulla fascia destra. Sulla corsia opposta spazio ancora una volta a Bartesaghi, mentre in mezzo al campo verrà confermato il trio Fofana-Modric-Ricci. De Winter in difesa al posto di Tomori con Gabbia e Pavlovic che completeranno la retroguardia davanti a Maignan.