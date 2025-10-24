Avellino, a caccia di riscatto nella bolgia del Partenio. Tutino torna a disposizione

A caccia di riscatto dopo la prova non particolarmente positiva di Castellammare e desideroso di sfruttare il sempre incisivo fattore Partenio, l'Avellino domani ospiterà uno Spezia molto meno debole di quanto non dica la classifica e che ha vissuto una settimana molto particolare. Prima la sconfitta col Cesena, poi la scelta di puntare su mister Pagliuca, infine la riconferma a sorpesa di Luca D'Angelo che, dopo un anno e mezzo ad altissimi livelli, sta palesando qualche difficoltà inaspettata al netto della partenza dolorosa di Pio Esposito. Tornando ai biancoverdi, la buona notizia è rappresentata dal recupero di Gennaro Tutino. L'ex Salernitana, che resta il vero colpo del mercato estivo, ha messo nel dimenticatoio i due infortuni consecutivi ed è stato finalmente inserito nell'elenco dei convocati. Considerando che si giocherà ogni tre giorni in virtù del turno infrasettimanale è probabile che farà il suo esordio per qualche minuto in quel di Pescara, ma già respirare il clima della gara e dello spogliatoio lo aiuterà a trovare ancora più forza e motivazioni. Sta meglio anche Rigione che, pur non essendo ancora in grado di scendere in campo, ha fatto passi da gigante intensificando il lavoro atletico. Un elemento sul quale mister Biancolino ha intenzione di puntare in prospettiva futura e che, in cadetteria, ha già dimostrato di essere un valore aggiunto per personalità e carattere.

Il dubbio sul modulo (4-3-1-2 o 3-4-2-1) non turba più di tanto la vigilia del trainer biancoverde che, dunque, ripartirà dalle certezze. Iannarilli tra i pali, con Cancellotti, Simic e Fontanarosa a protezione. Cangiano e Missori, pur non brillantissimi al Menti, viaggiano verso la riconferma, mentre in mediana sembra funzionare la coesistenza tra Kumì e Sounas. In cabina di regia l'intoccabile Palmiero, mentre in attacco mancherà lo squalificato Insigne e potrebbe toccare al terzetto Russo-Besaggio-Biasci, con Lescano e Crespi pronti a dare il proprio apporto nella ripresa. Nelle prossime settimane l'Avellino spera di avere a disposizione anche Patierno e Favilli, due calciatori fisici molto adatti alle idee di mister Biancolino. Il tecnico, in conferenza stampa, ha lanciato un messaggio alla sua squadra: "Lo Spezia sta avendo difficoltà, ma è la stessa squadra che ha sfiorato la serie A pochi mesi fa. Hanno qualità in tutti i reparti e possono mettere in difficoltà chiunque. Mi aspetto il solito Avellino combattivo, pronto a reagire con rabbia e determinazione dopo la sconfitta della settimana scorsa". Come detto sarà un Partenio colorato di biancoverde quello che indosserà idealmente la maglia numero 12 per spingere la squadra alla conquista della vittoria. Curva Sud sold out e grande partecipazione in tutti gli altri settori, un fattore tutt'altro che da sottovalutare.