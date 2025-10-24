Milan-Pisa si sblocca dopo 7 minuti: Rafa Leao colpisce ancora, 3° gol per il portoghese
Rafa Leao la sblocca dopo 7' con un gol fotocopia di quello segnato alla Fiorentina domenica scorsa. L'attaccante portoghese parte largo a sinistra per rientrare sul destro e calciare in porta, Semper vede all'ultimo il pallone forse ingannato dal movimento di Pavlovic. È il terzo gol per il numero 10 in questo campionato, il quarto stagionale considerando la rete al Bari in Coppa Italia.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
