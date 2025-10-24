Quando piove e tira vento… Un big match così sfortunato è l’habitat perfetto per Conte

Lo dice la saggezza popolare: “Quando piove e tira vento, chiudi l'uscio e statti dentro”. A Napoli non piove, diluvia. Mica a livello meteorologico: sul capoluogo campano sorridono il sole e 21 gradi di temperatura, qualcuno in più della comunque soleggiata Milano. È sul Napoli di Antonio Conte che imperversa il maltempo: dopo il ko con il PSV Eindhoven, il peggiore nella carriera da allenatore del salentino, sono arrivate due brutte notizie a stretto giro di posta. Al mancato recupero di Rasmus Hojlund si è aggiunto l’infortunio di Alex Meret, che dovrà trascorrere circa un mese ai box.

Il big match con l’Inter è troppo sfortunato per essere vero. Per Conte, sono due infortuni pesantissimi, che si sommano a quelli già gravanti sulla formazione campione d’Italia. Oltre al lungodegente Romelu Lukaku e ad Amir Rrahmani, il cui rientro è stato nuovamente rimandato, dovrà fare a meno di un elemento essenziale come Stanislav Lobotka. Da capire come sceglierà di ovviare all’emergenza, per esempio se puntando su Lorenzo Lucca dall’inizio o tirando fuori dal cilindro una soluzione alla De Bruyne falso nuove.

Tanto sfortunato da essere perfetto per Conte. Sulla carta, non ci sarebbe partita: l’Inter ha una sola defezione, per quanto pesante come quella di Marcus Thuram, e ha trovato in Ange-Yoan Bonny un sostituto all’altezza del connazionale. I nerazzurri sono in fiducia, vengono da sette vittorie consecutive e sembrano viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Tutto il contrario del Napoli. Il cui allenatore, però, si esalta proprio in queste condizioni: quando può giocare il ruolo dell’underdog, quando ha tutti contro - pure Dispalla - e il rumore dei nemici si sente tanto forte da non doverselo inventare. Più che tatticamente, è nella mentalità che Conte può giocare le sue carte. E ha due risultati su tre: alla fine, anche fermare l’Inter, per come ci arrivano le due squadre, non sarebbe un cattivo risultato per il Napoli. Quando piove e tira vento…