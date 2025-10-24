Modena-Empoli, formazioni ufficiali: Defrel con Gliozzi per Sottil, Popov parte dalla panchina
Queste le formazioni ufficiali di Modena-Empoli, anticipo della nona giornata di Serie B:
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano, Defrel, Gliozzi. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Nador, Dellavalle, Cauz, Beyuku, Magnino, Massolin, Sersanti, Caso, Mendes, Di Mariano.
EMPOLI: Fulignati, Guarino, Obaretin, Lovato, Elia, Yepes, Ghion, Ilie, Carboni, Shpendi, Ceesay. Allenatore: Dionisi.
A disposizione: Perisan, Curto, Degli Inoccenti, Belardinelli, Pellegri, Ebuehi, Ignacchiti, Moruzzi, Indragoli, Saporiti, Popov, Bianchi.
