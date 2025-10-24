Milan, Allegri: "Leao e Gimenez possono giocare da prima punta, ecco dove vedo Ricci"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida col Pisa: "Sono partite sempre molto difficili, il Pisa ha fatto delle ottime partite tranne a Bologna quando è rimasto in dieci e hanno preso quattro gol. Sono una squadra fisica, molto forte sulle inattive e che concede poco. Servirà grande attenzione nella fase difensiva e dovremo avere grande rispetto per l'avversario".

Gimenez vi darà più peso in attacco?

"Sta facendo molto bene, sta crescendo e sono contento per lui. Oggi torna a disposizione Nkunku, quando ci sarà anche Pulisic avremo quattro attaccanti importanti. Lui e Leao possono giocare da prima punta".

Cosa può dare in più Ricci?

"Samuele sta facendo molto bene, è cresciuto molto. E' un ragazzo molto intelligente ed equilibrato, dentro e fuori dal campo. In questo momento ha bisogno di avere un regista accanto perché è più dinamico e può fare la mezzala".

E magari segnare anche qualche gol?

"E' molto preciso al tiro, spero che stasera si sblocchi".