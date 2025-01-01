I tifosi votano Chiesa. È il miglior giocatore del Liverpool di settembre: "Voglio continuare così"

Federico Chiesa ha conquistato il premio Liverpool Standard Chartered Men's Player of the Month per il mese di settembre, il primo riconoscimento individuale della sua carriera con i Reds. Il premio è stato assegnato attraverso un sondaggio tra i tifosi su LiverpoolFC.com, dove l’italiano ha ottenuto il 34% dei voti, precedendo il portiere Alisson Becker e il centrocampista Ryan Gravenberch, entrambi al 18%.

Ritirando il trofeo all’AXA Training Centre, Chiesa ha dichiarato: "Certo, sono contento di aver vinto questo premio. Grazie ai tifosi per il supporto e per aver votato per me. Preferirei non ottenerlo e vincere partite, ma grazie ancora. Il supporto è sempre stato incredibile e cerco di dare il massimo in campo per i tifosi e per il Liverpool".

Le prestazioni di Chiesa a settembre sono state decisive: in tre presenze, ha segnato due gol e fornito tre assist. Ha iniziato il mese con la vittoria al terzo turno della Carabao Cup contro il Southampton, fornendo assist ad Alexander Isak e Hugo Ekitike, conquistando anche il titolo di Carlsberg Player of the Match. Pochi giorni dopo, è entrato dalla panchina per segnare nella trasferta di Premier League contro il Crystal Palace, nonostante il risultato finale non abbia sorriso ai Reds. Chiesa ha aggiunto: "Anche se gioco poco, cerco di dare il massimo, aiutare la squadra e restare positivo. Spero di continuare a spingere e restituire qualcosa ai tifosi".

Con 8 presenze stagionali, 2 gol e 3 assist, l’attaccante italiano si conferma già protagonista nel Liverpool di questa stagione 2025/2026, pronto a dare continuità alle sue prestazioni e contribuire agli obiettivi dei Reds