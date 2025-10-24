TMW Radio Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini

E' caos in casa Roma dopo il nuovo ko interno in Europa League. Giudizi opposti da parte di Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini. "Roma troppo moscia. In settimana ci diciamo le cose, vediamo i video ma poi non riusciamo a metterle in campo", il parere dell'argentino, mentre il tecnico ha replicato: "Non penso sia una questione di cattiveria o carattere, ma in attacco qualcuno non segna da troppo tempo". E' scontro tra i due, ma che succede? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Non è importante chi ha ragione, ma dico che senza Dybala la Roma ha fatto più punti che con Dybala. La Roma è in una nuova fase. Gasperini anche ha ragione, perché non si segna lì davanti. Non è il momento però di fare quel tipo di dichiarazioni. Dybala serve alla Roma, ma così non l'ho mai sentito, neanche lo scorso anno quando la situazione era decisamente più difficile. Perché ha parlato così Dybala, andando giù in maniera decisa? Non era il momento di dire certe cose. Certamente la Roma ha diversi problemi e lo ha denunciato anche Gasperini. Il tecnico anche va discusso per le scelte, ma ora è molto più importante il lavoro del tecnico che avere un Dybala. Con certe dichiarazioni alimenti il fuoco delle polemiche in città che non serve a nulla. Lo ha fatto in buona fede Dybala, ma non doveva farlo".

Marco Piccari: "Sono posizioni divergenti, Gasperini non è la prima volta che ha rasporti turbolenti con giocatori importanti. Io sto dalla parte del tecnico, la squadra sta lavorando e sta ottenendo risultati. E' una squadra non completamente gasperiniana, ci vuole pazienza e le parole di Dybala mi fanno pensare. Ho trovato una querelle fuori luogo e questo ha stizzito Gasperini, che ha risposto in maniera schietta. Nel post-gara i calciatori devono stare attenti".

Massimo Bonanni: "E' una sconfitta che nessuno si aspettava. La Roma in Europa sta facendo più fatica del previsto. I pareri dei due sono contrastanti, ma non sono parole scandalose. Sono due opinioni. Dybala ha detto che hanno sbagliato l'approccio, e a vederlo è vero. Venti minuti 0-2 come fa a dire Gasp che non è d'accordo? O ha visto un'altra partita il tecnico, ma il parere è giusto. Dybala non ce l'aveva col tecnico, ha parlato della squadra e di cosa è successo e dove devono migliorare".

Daniele Garbo: "Interessante questo dibattito tra i due. Il problema è che non tira mai in porta, non che non segni. La Roma ha dei problemi davanti, ha una rosa inadeguata e ieri sera si è visto, al di là delle scelte di Gasperini. La Roma c'è in alto poi in campionato ed è difficile che ci rimanga".

Paolo De Paola: "Non è una novità che Dybala dissenta dal tecnico. E' poco prodigo ad andare incontro alle esigenze del suo allenatore. Mi sembra già incrinato il rapporto con Gasperini".

Simone Braglia: "Ho un'idea forte: Dybala non è un giocatore da Gasperini, in tutto e per tutto. E' uno che nella Roma non rispecchia l'idea di gioco di Gasperini. E' un ostacolo per il gioco del tecnico. Non mi stupirei se a gennaio dovesse andare via. Sono state parole sbagliate in un contesto sbagliato, in una partita sbagliata".

Massimo Orlando: "Mi è piaciuto Gasperini. Un giocatore, per quanto sia fenomenale, non deve mai rilasciare certe dichiarazioni. A me la Roma però è piaciuta. Che poi negli ultimi 20 metri abbia un problema è evidente, ma come intensità e idee non mi è dispiaciuta".

Giuseppe Incocciati: "Le parole di Dybala? Perdere in casa fa sempre male ma la ricerca dell'alibi non è mai buona nello sport. Certe dichiarazioni devono essere spiegate, altrimenti rimane sempre il dubbio che ce l'hai con qualcuno. Spiegare le motivazioni di certe parole sarebbe opportuno".