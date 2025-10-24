Milan-Pisa, Semper: "Giochiamo nello stadio più bello al mondo. Modric simbolo del calcio"
Adrian Šemper, portiere del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Milan. Ecco le sue parole: "Giochiamo stasera nello stadio più bello al mondo. Sono emozioni speciali, non vedo l'ora che inizi la partita".
Cosa servirà questa sera?
"Ci vuole grande personalità, dobbiamo stare tutti uniti, compatti e con mentalità. E fare il meglio possibile".
Sul connazionale Luka Modrid
"Modric è il simbolo del calcio nel mondo, il numero uno in tutti i modi. Gli chiederò la maglia".
Guelfi e Ghibellini
