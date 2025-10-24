Ternana, Liverani: "Arezzo? Primo esame, vogliamo capire quanto siamo distanti dai migliori"

Alla vigilia di Ternana–Arezzo, Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa, toccando diversi temi, dalla crescita del gruppo alla sfida contro la capolista, passando per la penalizzazione in arrivo e l’appello ai tifosi rossoverdi. L’allenatore comincia dalle sensazioni positive dopo il successo di Campobasso:“Una volta arrivati a una condizione ottimale, soprattutto fisica, le soluzioni non mancano. È un gruppo omogeneo e competitivo: tutti possono giocare, e questo per un allenatore è un bel problema. Domani affrontiamo la prima della classe, una squadra costruita per vincere e che ha numeri importanti. Per noi è una prova significativa per capire dove siamo”.

Sul piano tattico, Liverani individua il nodo centrale:“L’Arezzo ha grande verticalità, cerca subito i suoi attaccanti e ha qualità tecnica oltre alla velocità. Dovremo essere bravi nella gestione della palla: il pericolo più grande per noi nasce quando la perdiamo, non quando difendiamo. Le preventive e la pulizia tecnica saranno decisive, perché nelle transizioni loro sono fortissimi. È lì che si decide la partita”.

Il tecnico rossoverde riflette poi sul percorso di crescita della squadra:“Fisicamente siamo sempre stati all’altezza, ma ora si vedono più pulizia tecnica e conoscenza reciproca. Non abbiamo mai subito davvero una gara, e questo è un segnale. Dobbiamo però migliorare nella cattiveria: nel voler vincere, nel restare attaccati ai risultati, nel concretizzare le occasioni. È il primo vero esame della stagione, e voglio capire quanto siamo distanti dai migliori”.

Infine, un messaggio diretto ai tifosi ternani, alla vigilia di una notte che può valere tanto anche fuori dal campo:“So che a mezzanotte si chiude la campagna abbonamenti. Ho visto tanto amore e partecipazione, e credo che l’unione tra città, squadra e società sia il nostro valore più grande. Riempire il Liberati sarebbe un segnale importante per questi ragazzi: lo meritano per quanto stanno dando”.