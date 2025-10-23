Segna Adu, ma non è Football Manager: Roma sotto contro il Viktoria Plzen
Prince Kwabena Adu porta in vantaggio il Viktoria Plzen all'Olimpico ed è un risultato clamoroso: la Roma ha iniziato male la sfida europea contro i cechi, passati adesso a condurre la contesa grazie ad un'azione personale del ghanese, in grado di sverniciare in velocità il giovane Ziolkowski e andare a realizzare l'1-0 a tu per tu con Svilar.
