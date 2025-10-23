Bologna, Odgaard: "Felice di aver fatto gol per Italiano. Lo stadio ci è stato in schiena"
TUTTO mercato WEB
Jens Odgaard, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match contro l'FCSB: "Contento per il gol oggi, ma ancor di più per la squadra".
Nel secondo tempo come mai avete sofferto di più?
"Loro hanno fatto bene nel secondo tempo, anche lo stadio ci è stato in schiena. Torniamo a Bologna con tre punti".
Vi sentite più forti dell'anno scorso?
"Sto bene dopo l'operazione di questa estate. Le ultime cinque partite le ho fatte bene e sono contento. Bologna è sempre forte, adesso c'è più tempo con Italiano. Sono felice di aver fatto gol per lui".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Calcio femminile