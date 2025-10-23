Bologna, Odgaard: "Felice di aver fatto gol per Italiano. Lo stadio ci è stato in schiena"

Jens Odgaard, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match contro l'FCSB: "Contento per il gol oggi, ma ancor di più per la squadra".

Nel secondo tempo come mai avete sofferto di più?

"Loro hanno fatto bene nel secondo tempo, anche lo stadio ci è stato in schiena. Torniamo a Bologna con tre punti".

Vi sentite più forti dell'anno scorso?

"Sto bene dopo l'operazione di questa estate. Le ultime cinque partite le ho fatte bene e sono contento. Bologna è sempre forte, adesso c'è più tempo con Italiano. Sono felice di aver fatto gol per lui".