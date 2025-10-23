Ancora Nicolussi Caviglia e Fagioli dal 1'. Pioli sta trovando la quadra a centrocampo?

Il 3-0 con cui si impone la Fiorentina a Vienna contro il Rapid è utile per rinfrancare un ambiente pesante, visto l'ultimo posto in classifica in campionato, in vista del prossimo banco di prova che in Serie A porta il nome del Bologna. Domenica, contro l'ex Italiano, sarà ben altra gara.

Qualche indicazione utile per capire come Pioli stia cercando di dare solidità alla sua Fiorentina, comunque, dalla Conference League è arrivata. In primis, dal centrocampo. L'allenatore viola ha infatti scelto di partire questa sera con la coppia in mezzo al campo formata da Nicolussi Caviglia (centrale nel 3-5-2) con Fagioli al suo fianco. La stessa scelta fatta a San Siro contro il Milan: rispetto a San Siro, questa sera si è visto qualcosa in più, soprattutto da Fagioli (autore di buone geometrie e lanci precisi). Siamo ancora lontani rispetto al potenziale ancora inespresso del calciatore, ma il fatto che lo stesso Pioli li abbia sostituiti entrambi al 57' può essere un'indicazione per domenica contro il Bologna.

A San Siro, a completare il reparto, c'era Mandragora. Stasera invece Ndour, ovvero colui che ha sbloccato la gara prima dei gol di Dzeko e del redivivo Gudmundsson. Per il centrocampista un'altra rete, la seconda dopo quella contro il Sigma alla prima giornata di Conference. Siamo sicuri che non meriti più spazio dall'inizio anche in campionato?