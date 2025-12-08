Pescara, Gorgone: "Pareggio che vale poco, ma abbiamo dimostrato di essere vivi"

Le parole dell'allenatore del Pescara Giorgio Gorgone al termine della sfida al Bari terminata 1-1, riportate da Pescarasport24.it.

"Peccato, nel primo tempo eravamo padroni del campo ed essere precisi. Grande sacrificio nel secondo tempo. Se pensano che questa squadra sia morta si sbagliano di grosso. Le partite sono vita o morte, devi essere concentrato in ogni momento. Potevano essere 3 punti importanti ma abbiamo dimostrato di essere vivi. I ragazzi sono stati bravi, loro sono i protagonisti. Siamo calati perché eravamo in inferiorità numerica per 70 minuti. La strada sarà difficile e lunga. Quanto vale questo pareggio? Poco, solo un punto. Vale tanto perché ero e sono convinto che questa squadra sia viva e lotterà fino all'ultimo respiro. Chi non ragionerà così resterà indietro e speriamo che qualche episodio giri anche a nostro favore. Archiviamo Padova perché è stata una sconfitta immeritata. Meazzi per Corazza? Abbiamo fatto questa scelta perché ci siamo abbassati troppo. A volte sono ingestibile. È andata bene perché sarebbe andata peggio ma se fossimo rimasti in 11 uomini la partita sarebbe stata diversa".