Pescara, Gorgone: "Lotterò per la salvezza. Senza tifosi è come una partita a Pasquetta"

“È stata una settimana fatta bene dai ragazzi, ma l’umore dopo la partita contro il Padova era un po' basso. Saranno frasi fatte, ma bisogna andare oltre”. Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone analizza così il momento in casa abruzzese in vista della sfida conto il Bari di domani: “La squadra avverte chiaramente il pericolo, se non lo facesse sarebbe grave. Tutti abbiamo questa percezione, ma non deve essere qualcosa che ci limita. - prosegue il mister come riporta Forzapescara.com - Non mi interessa come arriveremo a fare dei punti, ma quelli possono darci tranquillità. Lotterò fino alla fine per la salvezza perché questo Pescara è pieno di persone coraggiose e con estro, ma c’è bisogno di positività”.

Spazio poi ai dubbi di formazione: “Ho ancora qualche dubbio e ci saranno delle novità. Olzer ha delle caratteristiche importanti e va recuperato pienamente il prima possibile. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti”.

Infine Gorgone si sofferma sull’avversario e su quel Vincenzo Vivarini che ha sostituito proprio sulla panchina abruzzese: “Ho grande stima del mister e non entro nelle polemiche, fanno parte del gioco, ma io me ne tengo fuori. Nel calcio a volte non si incastrano alcune cose e forse è andata così anche qui. - prosegue il mister biancoazzurro – Il Bari è una squadra tecnica, che ha qualità, con un bravo allenatore che predilige far giocare le sue squadre. Hanno delle difficoltà al momento, anche l’ambiente adesso non è facile da vivere. Mi spiace per l’assenza dei tifosi, è un peccato perché senza di loro è una partita su un prato a Paquetta”.