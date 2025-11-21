Jesus Rodriguez, esordio da teenager con la Spagna. Pagato 22,5 milioni dal Como

Jesus Rodriguez è uno dei grandi giovani spagnoli. A inizio settembre ha esordito con la nazionale maggiore, salvo poi essere lasciato in panchina a ottobre fra Georgia e Bulgaria, mentre è stato chiamato dall'Under 21 nell'ultima tornata di convocazioni. Anche per colpa di un rosso preso contro la Cremonese e che lo ha tenuto fuori per tre giornate. Ora con l'infortunio di Diao può tornare a essere titolare, dopo che nelle ultime tre gare è solamente subentrato.

Acquistato in estate per 22,5 milioni di euro dopo una ottima stagione con il Betis Siviglia, dove si è imposto con 32 presenze: 2 gol in 21 nella Liga, 1 in 8 in Conference League, conquistando un ruolo importante nella seconda parte di annata.

Nelle scorse settimane ha spiegato la scelta di Como. "Per il progetto, giovane e ambizioso. Sapevo che mi avrebbero aiutato, che mi avrebbero dato minuti e fiducia, non mi sono sbagliato. Il finale della stagione col Betis non è andato come speravo, ma sono arrivato a Como pieno di speranza. Mi hanno accolto benissimo aiutandomi tanto. È vero che ho segnato e fornito assist ma io ripeto sempre che sono ancora molto lontano dal mio livello migliore, posso dare molto di più e lavoro per questo”. Oggi Jesus Rodriguez compie 20 anni.