Le partite di oggi: il programma di venerdì 21 novembre
Oggi, venerdì 21 novembre, in Italia è di nuovo tempo di Serie B e Serie C: il Catanzaro affronta il Pescara, poi ci sono gli impegni di Pro Patria, Audace Cerignola, Crotone e non solo. Senza dimenticare i principali appuntamenti negli altri campionati europei. Di seguito il programma calcistico delle prossime ore:
Francia - Ligue 1
20:45: Nizza vs Marsiglia
Germania - Bundesliga
20:30: Magonza vs Hoffenheim
Italia - Serie B
20:30: Catanzaro vs Pescara
Italia - Serie C (Girone A)
20:30: Pro Patria vs Pergolettese
Italia - Serie C (Girone B)
20:30: Bra vs Pontedera
Italia - Serie C (Girone C)
20:30: Audace Cerignola vs Crotone
Spagna - La Liga
21:00: Valencia vs Levante
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico

09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
