Oggi in TV, torna la Serie B: dove vedere Catanzaro-Pescara
Dopo gli impegni delle nazionali, tornano i campionati Nazionali. Si parte con Serie B e Serie C: per quanto riguarda il campionato cadetto, ad aprire le danze, alle 20.30, sarà Catanzaro-Pescara. Tre invece le gare in Serie C: Pro Patria-Pergolettese, Bra-Pontedera e Audace Cerignola-Crotone.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 21 novembre
13.30 Austria-Giappone (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.30 Italia-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - RAI e FIFA+
15.45 Portogallo-Svizzera (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Marocco-Brasile (Mondiali Under 17) - FIFA+
18.30 Union Berlino-Amburgo (Bundesliga femminile) - DAZN
20.30 Catanzaro-Pescara (Serie B) - DAZN
20.30 Mainz-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MIX
20.30 Audace Cerignola-Crotone (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
20.30 Bra-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Pro Patria-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Nizza-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Valencia-Levante (Liga) - DAZN
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.