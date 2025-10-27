Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, gli arbitri della 10ª giornata. Empoli-Samp a Piccinini e Palermo-Monza a Sacchi

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 12:34Serie B
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 10ª giornata del campionato di Serie B

Cesena-Carrarese
Direttore di gara: Di Marco
Assistenti: Garzelli-Laghezza
IV° Uomo: D’eusanio
VAR: Rutella
AVAR: Aureliano

Empoli-Sampdoria
Direttore di gara: Piccinini
Assistenti: Bahri-Biffi
IV° Uomo: Iacobellis
VAR: Nasca
AVAR: Paganessi

Frosinone-Virtus Entella
Direttore di gara: Galipò
Assistenti: Pascarella-Pressato
IV° Uomo: Pezzopane
VAR: Giua
AVAR: Gualtieri

Mantova-Catanzaro
Direttore di gara: Marchetti
Assistenti: Scatragli-Colaianni
IV° Uomo: Terribile
VAR: Santoro
AVAR: Ferrieri Caputi

Palermo-Monza
Direttore di gara: Sacchi J. L.
Assistenti: Mastrodonato-Yoshikawa
IV° Uomo: Gemelli
VAR: Di Paolo
AVAR: Monaldi

Pescara-Avellino
Direttore di gara: Calzavara
Assistenti: Mokhtar-Pistarelli
IV° Uomo: Di Francesco
VAR: Baroni (On Site Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia)
AVAR: Prenna (On Site Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia)

Reggiana-Modena
Direttore di gara: Rapuano
Assistenti: Ceccon-Ceolin
IV° Uomo: De Angeli
VAR: Volpi
AVAR: Di Vuolo

Spezia-Padova
Direttore di gara: Pezzuto
Assistenti: Mondin-El Filali
IV° Uomo: Cerbasi
VAR: Cosso
AVAR: Gariglio

Venezia-Sudtirol
Direttore di gara: Feliciani
Assistenti: Barone-Zanellati
IV° Uomo: Lovison
VAR: Prontera
AVAR: Del Giovane

