Il punto sulla B: prima sconfitta per il Palermo, crisi nera per il Mantova

Va in archivio un'altra giornata del campionato di serie B e non sono mancati, come sempre, i risultati a sorpresa. A partire dal ko del Palermo sul campo del Catanzaro. Nel giorno in cui Aquilani aveva necessità di consolidare la propria posizione sulla panchina giallorossa arriva un colpaccio da parte dei calabresi, ancora a secco di successi e con una classifica che iniziava a destare qualche preoccupazione. Rosanero non pervenuti e piuttosto in difficoltà nelle ultime settimane nonostante un organico oggettivamente superiore a quasi tutte le dirette concorrenti e un allenatore del calibro di Inzaghi che in B (e non solo) è sinonimo di garanzia. Il big match di domani contro il Monza, che si giocherà in un Barbera popolato da 28mila spettatori, sarà già piuttosto indicativo, anche perchè i brianzoli hanno superato la mini-crisi di qualche settimana fa scalando posizioni su posizioni. Netto il 3-1 sulla Reggiana, con grande gol di Izzo e una squadra che inizia a calarsi nella realtà della categoria come ammesso da mister Bianco in conferenza stampa. Esordio non brillante del tandem Gregucci-Foti sulla panchina della Sampdoria: 1-1 interno contro un Frosinone in emergenza, soltanto il solito Coda ha evitato l'ennesimo ko.

A Mantova crisi profondissima e altra sconfitta, stavolta sul campo di un Bari non bello da vedere, ancora contestato in un San Nicola mezzo vuoto, ma cinico con Moncini a inizio ripresa. I virgiliani restano ultimi, oggi si deciderà il futuro di Possanzini ma è chiaro che il turno infrasettimanale rende difficile ogni scelta per motivi di tempo. Crollo interno per l'Avellino, mortificato per 0-4 da uno Spezia abile a capitalizzare al massimo l'espulsione di Palmiero a fine primo tempo. Per Biancolino un solo punto nelle ultime tre gare e una fase difensiva da registrare. 2-2 tra Padova e Juve Stabia, con i campani che sono stati bravissimi a isolarsi dalle problematiche esterne che hanno fatto vivere una settimana non semplice alla formazione di Abate. Da segnalare i primi gol di Cacciamani e De Pieri, due giovani che hanno scelto Castellammare di Stabia per ritagliarsi una vetrina importante tra i professonisti. Caduta rovinosa di un Venezia troppo discontinuo e che, ancora una volta, spreca nel finale una situazione di vantaggio. Bravissima la Carrarese a non mollare un centimetro e a vincerla al 95' in uno stadio che continua ad essere un fortino. Non bene il Sudtirol, battuto a domicilio dal Cesena: per Castori un momento non semplicissimo, con risultati negativi al netto di prestazioni che meriterebbero una classifica diversa. Non funziona, ad ora, la cura Dionisi a Empoli: il Modena vince in rimonta per 2-1 e consolida la propria posizione in testa, con un vantaggio enorme sulla nona e già discreto sulla terza. Di seguito risultati e classifica:

Risultati

MODENA-EMPOLI 2-1: 22’ Ceesay (E), 51'pt rig. Gliozzi (M), 66’ Tonoli (M)

AVELLINO-SPEZIA 0-4 : 63' Aurelio, 82' Vlahovic, 85' Vignali, 90' Di Serio

MONZA-REGGIANA 3-1: 2' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M), 43' Mota (M)

SAMPDORIA-FROSINONE 1-1: 38' Zilli (F), 69' Coda (S)

SUDTIROL-CESENA 0-1: 31' Shpendi

VIRTUS ENTELLA-PESCARA 1-1: 73' Di Nardo (P), 93' Tiritiello (V)

CARRARESE-VENEZIA 3-2: 13' Adorante (V), 41' Zuelli (C), 63' Doumbia (V), 84' Rubino (C), 96' Di Stefano (C)

CATANZARO-PALERMO 1-0: 47'pt Cissè

PADOVA-JUVE STABIA 2-2: 17' rig. Bortolussi (P), 45' Cacciamani (J), 68' De Pieri (J), 73' Bortolussi (P)

BARI-MANTOVA 1-0: 49' Moncini

Classifica

Modena 21

Cesena 17

Monza 17

Palermo 16

Frosinone 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14

Venezia 13

Avellino 12

Reggiana 12

Padova 12

Empoli 10

Sudtirol 10

Entella 10

Catanzaro 9

Bari 9

Pescara 7

Spezia 6

Sampdoria 6

Mantova 5