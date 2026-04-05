Simone Inzaghi: "In Arabia per soldi? Sbagliato. All'Inter anni soddisfacenti, ma molto stressanti"

Simone Inzaghi torna a parlare dell'addio all'Inter ed al calcio italiano. Si ricorderà che i nerazzurri erano ad un passo dal centrare una stagione memorabile, essendo in corsa su tre fronti a poche settimane dalla fine della passata stagione. Il finale però è stato sportivamente traumatico, con la finale di Champions persa contro il PSG e con i rumor del prossimo passaggio del tecnico all'Al-Hilal che si facevano sempre più insistenti.

A tal proposito, Inzaghi ha spiegato, nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano di Piacenza La Libertà, di non essersi fatto guidare soltanto dai soldi: "Ho lasciato l'Italia del calcio per una serie di motivi" - le sue parole - ". Io via per soldi? Sbagliato. Guadagnare tanto fa piacere, è ovvio (è il più pagato del mondo, 27 milioni netti all’anno ndr), ma a spingermi qui sono state altre considerazioni, non avevo bisogno di denaro, per fortuna".

Fra gli esempi, Inzaghi cita la voglia di provare un'esperienza nuova in un ambiente che non conosceva. Senza dimenticare che le stagioni vissute a Milano sono state decisamente probanti dal punto di vista emotivo e mentale: "Gli anni all’Inter sono stati molto soddisfacenti dal punto di vista professionale, ma anche molto stressanti", ammette l'allenatore.