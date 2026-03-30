Spezia, D'Angelo mette nel mirino Italiano: ancora un punto e l'avrà eguagliato

Luca D'Angelo ha messo nel mirino un suo predecessore che dopo aver lasciato lo Spezia ha avuto, e sta avendo, una carriera di alto livello fra Firenze e Bologna. Il suo nome è ovviamente Vincenzo Italiano, l'ultimo tecnico ad aver portato i liguri in Serie A.

Come sottolinea Il Secolo XIX il tecnico abruzzese finora ha conquistato 117 punti in 81 panchine (e 720 giorni di permanenza) dovuti a 29 vittorie, 30 pari e 22 sconfitte per una media di 1,44 punti a partita. Una media migliore di quella di Italiano, che si attesta sul 1,37 a partita, che in 86 panchine sulla panchina dello Spezia ha ottenuto 118 punti frutto di 32 successi, 22 pareggi e 32 sconfitte per un totale di 730 giorni sulla panchina. Va sottolineato che le presenze di D'Angelo sono solo in Serie B, mentre quelle del tecnico nato in Germania si dividono fra cadetteria e Serie A.

Comunque sia al pescarese basterà un punto da qui alla fine per eguagliare Italiano. Mentre restano molto distanti altri tecnici del passato recente come Antonio Soda e Andrea Mandorlini che rispettivamente hanno raccolto 149 e 202 punti, ma con tante gare in più e soprattutto in categorie inferiori.