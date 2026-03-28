Spezia, la prima di D'Angelo sarà senza i tifosi: scatta il divieto di trasferta a Carrara
La seconda avventura di Luca D'Angelo sulla panchina dello Spezia partirà da un derby salvezza, come quello contro la Carrarese, in cui non potrà contare sull'apporto dei tifosi. Le autorità competenti,, come da previsione, hanno infatti deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia ligure per timore di problemi di ordine pubblico.
Lo riferisce Cittadellaspezia.com spiegando che il prefetto di Massa Carrara, Gaetano Cupello, in adesione a quanto richiesto dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, sentito il Questore e su conforme avviso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato la prescrizione del divieto di vendita di tagliandi ai residenti nella provincia della Spezia".
La gara è programmata per la giornata di Pasquetta, sei aprile, alle ore 19:30.