Spezia, fatta per Ruggero della Juve Stabia. Affare da circa un milione di euro

Tommaso Maschio
Oggi alle 23:00Serie B
Tommaso Maschio
fonte Alessio Alaimo e Luca Esposito

Dopo Giovanni Bonfanti lo Spezia ha chiuso per un altro difensore centrale. Come raccolto dalla nostra redazione si tratta di Marco Ruggero, classe 2000 attualmente in forza alla Juve Stabia dove in questa stagione ha disputato 17 gare tutte da titolare realizzando anche una rete nella vittoria contro il Mantova. Il giocatore si trasferirà in Liguria a titolo definitivo e già nella giornata di domani potrebbe essere in città per le visite e la firma sul contratto. Ruggero andrà così a sostituire quel Wisniewski che è a un passo dal ritorno in patria per vestire la maglia dei Widzew Lodz.

La Juve Stabia piazza così un'importante plusvalenza visto che aveva acquistato il calciatore per 100mila euro dalla Virtus Verona nell'estate del 2024 e ora incasserà circa un milione di euro, con i bonus, dal club ligure per il suo cartellino.

