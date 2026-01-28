Lo Spezia guarda in casa Juve Stabia: si tratta per Ruggero. Per Leone nessuna apertura

Se la trattativa per il centrocampista Giuseppe Leone, classe 2001, sembra essere ormai sfumata di fronte alla volontà della Juve Stabia di non cedere il calciatore nonostante sia in scadenza di contratto fra pochi mesi e dal tre febbraio possa accordarsi con un altro club in vista dell’estate, lo Spezia guarda a un altro profilo in casa delle Vespe.

Si tratta del difensore centrale Marco Ruggero, classe 2000, per il quale lo Spezia ha messo sul piatto un’offerta molto allettante e vicina alle richieste del club campano. Nonostante l’arrivo di Giovanni Bonfanti infatti i liguri stanno cercando anche un altro profilo per la difesa che possa sostituire quel Wisniewski destinato a tornare in patria in questi ultimi giorni di mercato. In casa spezzina si respira ottimismo per chiudere la trattava già entro la fine di questa settimana.

Lo riferisce Cittadellaspezia.com sottolineando come sia difficile che gli Aquilotti possano piazzare il doppio colpo Leone-Ruggero. Per il centrocampista infatti la Juve Stabia vuole solo il mezzo milione della clausola di rescissione e ha rispedito al mittente anche l’ultima offerta da 300mila euro con l’inserimento di bonus e una percentuale sulla futura rivendita a favore degli stabiesi che avrebbe avvicinato la cifra richiesta.