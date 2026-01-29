Juve Stabia, tra la plusvalenza Ruggero e la necessità di intervenire in attacco

Pochi giorni alla chiusura del mercato e la Juve Stabia sta provando in ogni modo a rinforzare la rosa pur tenendo d’occhio le esigenze di bilancio. In queste ore si sta parlando con insistenza del trasferimento del difensore Ruggero allo Spezia per una cifra vicina al milione di euro. Al netto della volontà di trattenere i titolari e i protagonisti di questo biennio magico in cadetteria, la dirigenza è consapevole che metterebbe a segno un’importantissima plusvalenza e che potrebbe reinvestire parte del ricavato in un altro difensore e – se capitasse l’occasione – in un attaccante in grado di alzare definitivamente l’asticella in chiave playoff. E così nella giornata di oggi potrebbe arrivare anche l’ufficialità. La stampa nazionale accosta alle vespe il nome di Folino, calciatore che esattamente un anno fa salutava Castellammare di Stabia per trasferirsi alla Cremonese, laddove ha vinto il campionato di B esordendo in massima serie. Mister Nicola lo stima molto e lo tratterrebbe volentieri, ma il roccioso centrale è consapevole che non troverebbe molto spazio da qui alla fine della stagione. Potrebbe essere il colpaccio dell’ultimo giorno, senza dimenticare l’arrivo di Dalle Mura e il pieno recupero di Varnier che, se in forma, è un pezzo da novanta per la categoria. Sembra invece più realistica l’operazione Kassama, in arrivo dal Bari. Nelle prossime 24 ore potrebbe esserci la fumata bianca, un altro classe 2004 che spera di mettersi in vetrina in un contesto che sta valorizzando tantissimi giovani.

Aggiornamenti anche sul centrocampo. Leone, richiestissimo in B, alla fine dovrebbe restare. Fresco di rinnovo, il regista gialloblu è uno dei punti di forza della rosa e dello spogliatoio e il suo rapporto speciale con la piazza e con la società dovrebbe spingerlo a rimanere almeno fino a giugno, quando sarà al centro di diverse trattative. Con Emanuele Torrasi, arrivato dal Perugia e presentato ieri alla stampa e alla città, la mediana dovrebbe essere numericamente a posto, anche perché Maistro e Zeroli possono giocare anche come mezzali nel 3-5-2 offrendo soluzioni di ogni genere allo staff tecnico. Ovviamente il focus è tutto sull’attacco, ancor di più ora che Candellone si è infortunato: il capitano dovrà restare fermo un mese a causa di uno stiramento di secondo grado al flessore, rischia seriamente di saltare anche il derby con l’Avellino che è evento sempre molto atteso dalle due tifoserie. Con Gabrielloni in ripresa ma non al top, è evidente serva fare un piccolo sforzo economico per trasformare il gioco corale targato Abate in gol e punti decisivi sia per festeggiare in largo anticipo la salvezza, sia per collocarsi stabilmente tra le grandi. Nelle ultime ore erano circolati i nomi di Ambrosino e Stuckler, ma la piazza sogna il bomber d’esperienza in grado di alimentare l’entusiasmo popolare. Intanto la squadra prosegue la preparazione in vista della sfida contro la Reggiana, crocevia fondamentale per il futuro. Gli amaranto sono in crisi e hanno perso tutte le ultime partite, all’andata solo le parate del portiere non permisero a una dominante Juve Stabia di conquistare l’intera posta in palio. L’anno scorso, invece, i ragazzi di Dionigi vinsero sia all’andata, sia al ritorno e i gialloblu vogliono sfatare questo tabù pur senza l’apporto del dodicesimo uomo a causa delle note restrizioni.